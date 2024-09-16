Как вернуть наследство, которое забрало государство

Юрист Нигматуллина: наследники могут доказать право на имущество через суд

16 сентября 2024 в 09:06 Размер текста - 17 +

Лучше не пропускать сроки вступления в наследство, чтобы потом не пришлось объяснять причины суду Фото: Илья Московец © URA.RU Россияне могут вернуть наследство, которое забрало государство, доказав право на имущество через суд. Об этом рассказала юрист, руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина. «Сначала государство имеет право поставить имущество на кадастровый учет и через суд признать его бесхозным. После этого государство может им распоряжаться. Но если наследники, даже спустя пять-семь лет восстановят сроки вступления в наследство и докажут право владения имуществом, государство будет обязано им его вернуть», — сообщила юрист « Газете.Ru» . Лучше не пропускать сроки вступления в наследство, чтобы не пришлось доказывать в суде родство и право на имущество, отметила Нигматулина. По ее словам, заявление на наследство стоит подавать, даже если наследникам не известно о каком-либо движимом и недвижимом имуществе. Нигматулина рекомендует перед подачей заявления зайти на сайт Федеральной нотариальной палаты и посмотреть, открыл ли дело другой претендент на наследство. Ранее экономист Андрей Гиринский рассказал, что военным пенсионерам и приравненным к ним категориям граждан с октября будет произведено повышение пенсий. Это связано с увеличением индексации и изменением понижающего коэффициента от суммы денежного довольствия военнослужащего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне могут вернуть наследство, которое забрало государство, доказав право на имущество через суд. Об этом рассказала юрист, руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина. «Сначала государство имеет право поставить имущество на кадастровый учет и через суд признать его бесхозным. После этого государство может им распоряжаться. Но если наследники, даже спустя пять-семь лет восстановят сроки вступления в наследство и докажут право владения имуществом, государство будет обязано им его вернуть», — сообщила юрист «Газете.Ru». Лучше не пропускать сроки вступления в наследство, чтобы не пришлось доказывать в суде родство и право на имущество, отметила Нигматулина. По ее словам, заявление на наследство стоит подавать, даже если наследникам не известно о каком-либо движимом и недвижимом имуществе. Нигматулина рекомендует перед подачей заявления зайти на сайт Федеральной нотариальной палаты и посмотреть, открыл ли дело другой претендент на наследство. Ранее экономист Андрей Гиринский рассказал, что военным пенсионерам и приравненным к ним категориям граждан с октября будет произведено повышение пенсий. Это связано с увеличением индексации и изменением понижающего коэффициента от суммы денежного довольствия военнослужащего.