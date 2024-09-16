В городе объявлялась ракетная опасность (фото из архива)
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Белгород утром 16 сентября подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате прилетов повреждены жилые дома и автомобили, в городе возникли несколько пожаров. Об этом
Ранее в городе была объявлена ракетная опасность. Во время нее прозвучало несколько взрывов, сообщает РИА Новости с места событий. Информации о пострадавших пока нет.
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