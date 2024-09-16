Белгород подвергся обстрелу, горят автомобили и дома. Видео

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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 2). Белгород, разрушения, обстрел, белгород
В городе объявлялась ракетная опасность (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Белгород утром 16 сентября подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате прилетов повреждены жилые дома и автомобили, в городе возникли несколько пожаров. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Ранее в городе была объявлена ракетная опасность. Во время нее прозвучало несколько взрывов, сообщает РИА Новости с места событий. Информации о пострадавших пока нет.

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Белгород утром 16 сентября подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате прилетов повреждены жилые дома и автомобили, в городе возникли несколько пожаров. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Ранее в городе была объявлена ракетная опасность. Во время нее прозвучало несколько взрывов, сообщает РИА Новости с места событий. Информации о пострадавших пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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