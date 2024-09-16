По пригороду Киева и Киевской области нанесены несколько ударов. В результате этого рядом со столицей Украины уничтожены склады на железной дороге.
«Киевская область и пригород получили несколько серий прилетов. Наконец по [городу] Фастову ударили, по складам на железной дороге», — рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, серия ударов нанесена еще по пяти регионам Украины, в том числе Днепропетровской и Кировградской областям.
Вечером 15 сентября в Киевской области прогремели новые взрывы, пишет RT. Других подробностей произошедшего не приводилось. В Киевской области и в ряде других регионов Украины действовал сигнал воздушной тревоги.
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