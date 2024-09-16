В подполье заявили об ударах по пригороду Киева

В пригороде Киева поражены склады на железной дороге
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Последствия падения украинской ракеты пво в Киеве. Stock., stock
Под Киевом прозвучала серия ударов (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По пригороду Киева и Киевской области нанесены несколько ударов. В результате этого рядом со столицей Украины уничтожены склады на железной дороге.

«Киевская область и пригород получили несколько серий прилетов. Наконец по [городу] Фастову ударили, по складам на железной дороге», — рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, серия ударов нанесена еще по пяти регионам Украины, в том числе Днепропетровской и Кировградской областям.

Вечером 15 сентября в Киевской области прогремели новые взрывы, пишет RT. Других подробностей произошедшего не приводилось. В Киевской области и в ряде других регионов Украины действовал сигнал воздушной тревоги.

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По пригороду Киева и Киевской области нанесены несколько ударов. В результате этого рядом со столицей Украины уничтожены склады на железной дороге. «Киевская область и пригород получили несколько серий прилетов. Наконец по [городу] Фастову ударили, по складам на железной дороге», — рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По его словам, серия ударов нанесена еще по пяти регионам Украины, в том числе Днепропетровской и Кировградской областям. Вечером 15 сентября в Киевской области прогремели новые взрывы, пишет RT. Других подробностей произошедшего не приводилось. В Киевской области и в ряде других регионов Украины действовал сигнал воздушной тревоги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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