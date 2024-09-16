Украинский след в покушении на Трампа становится все заметнее

Подозреваемый в попытке покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, Райан Уэсли Рут, ранее появлялся в видео в поддержку украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России). Об этом сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
«Администрация обязана предоставить ответы о том, что им известно о покушавшемся на жизнь Трампа Райане Руте. Наше правительство знает каждого американца, посещающего Украину», — написала Грин в своем аккаунте в соцсети Х. Она также призвала к тщательному расследованию произошедшего.
Грин опубликовала скриншот из ролика, на котором, по всей видимости, зафиксирован Рут. Данный видеоматериал был опубликован на странице 1 мая 2022 года, во время блокады завода «Азовсталь» российскими войсками, где находились украинские вооруженные формирования. В течение примерно двух с половиной минут видео неоднократно появляются символика и агитационные материалы, связанные с «Азовом», который запрещен в РФ.
*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории РФ.
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