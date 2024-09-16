Украинский след в покушении на Трампа становится все заметнее

Задержанный по делу о стрельбе в Трампа снимался в ролике в поддержку «Азова»*
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Подозреваемый в покушении на Трампа поддерживает деятельность украинского батальона "Азов"*
Подозреваемый в покушении на Трампа поддерживает деятельность украинского батальона "Азов"* Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Подозреваемый в попытке покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, Райан Уэсли Рут, ранее появлялся в видео в поддержку украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России). Об этом сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«Администрация обязана предоставить ответы о том, что им известно о покушавшемся на жизнь Трампа Райане Руте. Наше правительство знает каждого американца, посещающего Украину», — написала Грин в своем аккаунте в соцсети Х. Она также призвала к тщательному расследованию произошедшего.

Грин опубликовала скриншот из ролика, на котором, по всей видимости, зафиксирован Рут. Данный видеоматериал был опубликован на странице 1 мая 2022 года, во время блокады завода «Азовсталь» российскими войсками, где находились украинские вооруженные формирования. В течение примерно двух с половиной минут видео неоднократно появляются символика и агитационные материалы, связанные с «Азовом», который запрещен в РФ.

*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории РФ.

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Подозреваемый в попытке покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, Райан Уэсли Рут, ранее появлялся в видео в поддержку украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России). Об этом сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. «Администрация обязана предоставить ответы о том, что им известно о покушавшемся на жизнь Трампа Райане Руте. Наше правительство знает каждого американца, посещающего Украину», — написала Грин в своем аккаунте в соцсети Х. Она также призвала к тщательному расследованию произошедшего. Грин опубликовала скриншот из ролика, на котором, по всей видимости, зафиксирован Рут. Данный видеоматериал был опубликован на странице 1 мая 2022 года, во время блокады завода «Азовсталь» российскими войсками, где находились украинские вооруженные формирования. В течение примерно двух с половиной минут видео неоднократно появляются символика и агитационные материалы, связанные с «Азовом», который запрещен в РФ. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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