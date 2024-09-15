15 сентября 2024

Глава свердловского минобра Биктуганов уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в Уральском губернаторском лицее. Екатеринбург , биктуганов юрий
Юрий Биктуганов возглавит УрГПУ Фото:

Как и анонсировало URA.RU, свердловский министр образования Юрий Биктуганов покидает пост ради давней мечты — возглавить объединенный педагогический вуз. Эту информацию, впервые опубликованную еще в конце июля, официально подтвердили в департаменте информационной политики региона.

«Принято решение о назначении Юрия Биктуганова на пост ректора Уральского государственного педагогического университета. В вуз он перейдет с поста министра образования и молодежной политики Свердловской области», — говорится в сообщении департамента.

По словам собеседника URA.RU, уход Биктуганова обсуждался во время визита министра просвещения РФ Сергея Кравцова (он давно обещал Биктуганову ректорство) в Екатеринбург 13 сентября, но еще до приезда федерального топ-чиновника было понимание, что отставка произойдет в течение месяца. При этом сам Биктуганов в середине августа заверял корреспондента URA.RU, что никуда уходить не собирается.

Наиболее вероятным сменщиком Биктуганова называют его нового первого заместителя Светлану Тренихину, бывшего ректора «Института развития образования». Она пришла в министерство в начале сентября.

Биктуганов — один из старожилов свердловского правительства. Он возглавлял министерство образования с 2011 года. Свой пути начинал с поста директора школы в поселке Саграя и директора неполной средней школы в деревне Приданниково Красноуфимского района, был также заместителем главы Красноуфимска по социальной политике.

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Как и анонсировало URA.RU, свердловский министр образования Юрий Биктуганов покидает пост ради давней мечты — возглавить объединенный педагогический вуз. Эту информацию, впервые опубликованную еще в конце июля, официально подтвердили в департаменте информационной политики региона. «Принято решение о назначении Юрия Биктуганова на пост ректора Уральского государственного педагогического университета. В вуз он перейдет с поста министра образования и молодежной политики Свердловской области», — говорится в сообщении департамента. По словам собеседника URA.RU, уход Биктуганова обсуждался во время визита министра просвещения РФ Сергея Кравцова (он давно обещал Биктуганову ректорство) в Екатеринбург 13 сентября, но еще до приезда федерального топ-чиновника было понимание, что отставка произойдет в течение месяца. При этом сам Биктуганов в середине августа заверял корреспондента URA.RU, что никуда уходить не собирается. Наиболее вероятным сменщиком Биктуганова называют его нового первого заместителя Светлану Тренихину, бывшего ректора «Института развития образования». Она пришла в министерство в начале сентября. Биктуганов — один из старожилов свердловского правительства. Он возглавлял министерство образования с 2011 года. Свой пути начинал с поста директора школы в поселке Саграя и директора неполной средней школы в деревне Приданниково Красноуфимского района, был также заместителем главы Красноуфимска по социальной политике.
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© Служба новостей «URA.RU»
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