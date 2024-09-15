Глава свердловского минобра Биктуганов уходит в отставку

16 сентября 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

Юрий Биктуганов возглавит УрГПУ Фото: Илья Московец © URA.RU Как и анонсировало URA.RU, свердловский министр образования Юрий Биктуганов покидает пост ради давней мечты — возглавить объединенный педагогический вуз. Эту информацию, впервые опубликованную еще в конце июля, официально подтвердили в департаменте информационной политики региона. «Принято решение о назначении Юрия Биктуганова на пост ректора Уральского государственного педагогического университета. В вуз он перейдет с поста министра образования и молодежной политики Свердловской области», — говорится в сообщении департамента. По словам собеседника URA.RU, уход Биктуганова обсуждался во время визита министра просвещения РФ Сергея Кравцова (он давно обещал Биктуганову ректорство) в Екатеринбург 13 сентября, но еще до приезда федерального топ-чиновника было понимание, что отставка произойдет в течение месяца. При этом сам Биктуганов в середине августа заверял корреспондента URA.RU, что никуда уходить не собирается. Наиболее вероятным сменщиком Биктуганова называют его нового первого заместителя Светлану Тренихину, бывшего ректора «Института развития образования». Она пришла в министерство в начале сентября. Биктуганов — один из старожилов свердловского правительства. Он возглавлял министерство образования с 2011 года. Свой пути начинал с поста директора школы в поселке Саграя и директора неполной средней школы в деревне Приданниково Красноуфимского района, был также заместителем главы Красноуфимска по социальной политике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как и анонсировало URA.RU, свердловский министр образования Юрий Биктуганов покидает пост ради давней мечты — возглавить объединенный педагогический вуз. Эту информацию, впервые опубликованную еще в конце июля, официально подтвердили в департаменте информационной политики региона. «Принято решение о назначении Юрия Биктуганова на пост ректора Уральского государственного педагогического университета. В вуз он перейдет с поста министра образования и молодежной политики Свердловской области», — говорится в сообщении департамента. По словам собеседника URA.RU, уход Биктуганова обсуждался во время визита министра просвещения РФ Сергея Кравцова (он давно обещал Биктуганову ректорство) в Екатеринбург 13 сентября, но еще до приезда федерального топ-чиновника было понимание, что отставка произойдет в течение месяца. При этом сам Биктуганов в середине августа заверял корреспондента URA.RU, что никуда уходить не собирается. Наиболее вероятным сменщиком Биктуганова называют его нового первого заместителя Светлану Тренихину, бывшего ректора «Института развития образования». Она пришла в министерство в начале сентября. Биктуганов — один из старожилов свердловского правительства. Он возглавлял министерство образования с 2011 года. Свой пути начинал с поста директора школы в поселке Саграя и директора неполной средней школы в деревне Приданниково Красноуфимского района, был также заместителем главы Красноуфимска по социальной политике.