15 сентября 2024
14 сентября 2024

Школам Тюмени неизвестные угрожают терактами

© Служба новостей «URA.RU»
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Информацию об угрозах отправили в полицию
Информацию об угрозах отправили в полицию Фото:

В Тюмени появились telegram-каналы с угрозами устроить теракты в местных школах. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. 

«Киров, Тюмень, Альметьевск, Дагестан: инфо о каналах с угрозами направили в полицию. Второй год подряд киевский режим пытается парализовать работу российских школ, создавая различные каналы», — написала Мизулина в своем telegram-канале.

В 2023 году подобные угрозы уже рассылали в местные школы. Как ранее писало URA.RU, сообщения также поступали с территории Украины, отмечала Мизулина.

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В Тюмени появились telegram-каналы с угрозами устроить теракты в местных школах. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.  «Киров, Тюмень, Альметьевск, Дагестан: инфо о каналах с угрозами направили в полицию. Второй год подряд киевский режим пытается парализовать работу российских школ, создавая различные каналы», — написала Мизулина в своем telegram-канале. В 2023 году подобные угрозы уже рассылали в местные школы. Как ранее писало URA.RU, сообщения также поступали с территории Украины, отмечала Мизулина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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