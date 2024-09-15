Школам Тюмени неизвестные угрожают терактами

Информацию об угрозах отправили в полицию
В Тюмени появились telegram-каналы с угрозами устроить теракты в местных школах. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«Киров, Тюмень, Альметьевск, Дагестан: инфо о каналах с угрозами направили в полицию. Второй год подряд киевский режим пытается парализовать работу российских школ, создавая различные каналы», — написала Мизулина в своем telegram-канале.
В 2023 году подобные угрозы уже рассылали в местные школы. Как ранее писало URA.RU, сообщения также поступали с территории Украины, отмечала Мизулина.
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