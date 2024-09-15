Дочь челябинского экс-губернатора Дубровского потеряла бизнес из-за мошенников

16 сентября 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Сначала Анна Дубровская потеряла жилье и деньги, а потом и должность Фото: Стас Этвеш © URA.RU Анна Дубровская, дочь бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сдала полномочия председателя ТСЖ «Пречистенка 13» в Москве. Это следует из данных СБИС. Перед этим женщина лишилась квартиры в одноименном ЖК в результате действий мошенников. «Дубровская А. Б. руководила ТСЖ по 13 сентября 2024 года. На данный момент председателем ТСЖ является Полякова С. А.», — следует из публикации сервиса. Товарищество собственников действует уже 14 лет, стоимость бизнеса СБИС оценивает в 146 тысяч рублей. Выручка по итогам 2023 года оценивается в 26,15 млн рублей, чистая выручка составила 8 млн рублей. Согласно записи в ЕГРЮЛ, Дубровская стала председателем правления ТСЖ «Пречистенка 13» с 1 сентября 2023 года. Квартиры Дубровская лишилась в конце 2023 года. Сначала она перевела неизвестным около 30 млн рублей, а затем продала квартиру на улице Пречистенке и отправила им оставшиеся деньги. Ущерб составил более 168 млн рублей. Экс-глава региона проживает за пределами России, представители его семьи со СМИ не общаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Анна Дубровская, дочь бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сдала полномочия председателя ТСЖ «Пречистенка 13» в Москве. Это следует из данных СБИС. Перед этим женщина лишилась квартиры в одноименном ЖК в результате действий мошенников. «Дубровская А. Б. руководила ТСЖ по 13 сентября 2024 года. На данный момент председателем ТСЖ является Полякова С. А.», — следует из публикации сервиса. Товарищество собственников действует уже 14 лет, стоимость бизнеса СБИС оценивает в 146 тысяч рублей. Выручка по итогам 2023 года оценивается в 26,15 млн рублей, чистая выручка составила 8 млн рублей. Согласно записи в ЕГРЮЛ, Дубровская стала председателем правления ТСЖ «Пречистенка 13» с 1 сентября 2023 года. Квартиры Дубровская лишилась в конце 2023 года. Сначала она перевела неизвестным около 30 млн рублей, а затем продала квартиру на улице Пречистенке и отправила им оставшиеся деньги. Ущерб составил более 168 млн рублей. Экс-глава региона проживает за пределами России, представители его семьи со СМИ не общаются.