15 сентября 2024

Дочь челябинского экс-губернатора Дубровского потеряла бизнес из-за мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Телефон и деньги, сотовый, телефон, мошенник, мобильник, безопасность, купюра, пять тысяч, финансы, наличные, мошенничество
Сначала Анна Дубровская потеряла жилье и деньги, а потом и должность Фото:

Анна Дубровская, дочь бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сдала полномочия председателя ТСЖ «Пречистенка 13» в Москве. Это следует из данных СБИС. Перед этим женщина лишилась квартиры в одноименном ЖК в результате действий мошенников.

«Дубровская А. Б. руководила ТСЖ по 13 сентября 2024 года. На данный момент председателем ТСЖ является Полякова С. А.», — следует из публикации сервиса.

Товарищество собственников действует уже 14 лет, стоимость бизнеса СБИС оценивает в 146 тысяч рублей. Выручка по итогам 2023 года оценивается в 26,15 млн рублей, чистая выручка составила 8 млн рублей. Согласно записи в ЕГРЮЛ, Дубровская стала председателем правления ТСЖ «Пречистенка 13» с 1 сентября 2023 года.

Квартиры Дубровская лишилась в конце 2023 года. Сначала она перевела неизвестным около 30 млн рублей, а затем продала квартиру на улице Пречистенке и отправила им оставшиеся деньги. Ущерб составил более 168 млн рублей. Экс-глава региона проживает за пределами России, представители его семьи со СМИ не общаются.

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Анна Дубровская, дочь бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сдала полномочия председателя ТСЖ «Пречистенка 13» в Москве. Это следует из данных СБИС. Перед этим женщина лишилась квартиры в одноименном ЖК в результате действий мошенников. «Дубровская А. Б. руководила ТСЖ по 13 сентября 2024 года. На данный момент председателем ТСЖ является Полякова С. А.», — следует из публикации сервиса. Товарищество собственников действует уже 14 лет, стоимость бизнеса СБИС оценивает в 146 тысяч рублей. Выручка по итогам 2023 года оценивается в 26,15 млн рублей, чистая выручка составила 8 млн рублей. Согласно записи в ЕГРЮЛ, Дубровская стала председателем правления ТСЖ «Пречистенка 13» с 1 сентября 2023 года. Квартиры Дубровская лишилась в конце 2023 года. Сначала она перевела неизвестным около 30 млн рублей, а затем продала квартиру на улице Пречистенке и отправила им оставшиеся деньги. Ущерб составил более 168 млн рублей. Экс-глава региона проживает за пределами России, представители его семьи со СМИ не общаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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