Дочь челябинского экс-губернатора нашла работу в Москве. Скрин

Дочь челябинского экс-губернатора нашла работу в Москве

06 сентября 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Анна Дубровская занялась коммунальным бизнесом в центре Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Анна Дубровская, дочь экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, возглавила ТСЖ в Москве. Это следует из данных СБИС. Согласно записи в ЕГРЮЛ, Дубровская с 1 сентября стала председателем правления ТСЖ «Пречистенка 13». Товарищество собственников действует уже 12 лет, стоимость бизнеса СБИС оценивает в 261 тысячу рублей. Выручка по итогам 2021 года оценивается в 25,7 млн рублей, что практически совпадает с расходами. Клубный дом в Москве, расположенный по адресу Пречистенка, 13, считается одним из самых дорогих в столице. Это отреставрированное дореволюционное здание на 13 квартир, которое позиционируется как Калабуховский дом, описанный Михаилом Булгаковым в романе «Собачье сердце». В 2020 году ряд СМИ сообщали, что одна из квартир площадью 212 кв. метров двумя годами раньше была зарегистрирована на Анну Борисовну Дубровскую. Некоторое время жилая площадь предлагалась в аренду на сайте элитной недвижимости. Цену обещали сообщить «по запросу», но порядок сумм примерно можно было представить по другим предложениям: 45-50 тыс. долларов в месяц. О наличии самого Дубровского эксклюзивного двухуровневого пентхауса с террасой и видом на Кремль стало известно осенью 2020 года. Жилье якобы было куплено в 2015 году, после чего там два года делался дизайнерский ремонт за 2 млн долларов. Год назад пентхаус выставили на продажу за 570 млн рублей — это почти вдвое меньше, чем за квартиру просили изначально. Дубровская, согласно СБИС, владеет шестью компаниями, в том числе действующими в сфере ЖКХ, строительства и транспортных услуг. Связаться с ней для получения оперативного комментария не удалось. Скрин: сайт СБИС Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Анна Дубровская, дочь экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, возглавила ТСЖ в Москве. Это следует из данных СБИС. Согласно записи в ЕГРЮЛ, Дубровская с 1 сентября стала председателем правления ТСЖ «Пречистенка 13». Товарищество собственников действует уже 12 лет, стоимость бизнеса СБИС оценивает в 261 тысячу рублей. Выручка по итогам 2021 года оценивается в 25,7 млн рублей, что практически совпадает с расходами. Клубный дом в Москве, расположенный по адресу Пречистенка, 13, считается одним из самых дорогих в столице. Это отреставрированное дореволюционное здание на 13 квартир, которое позиционируется как Калабуховский дом, описанный Михаилом Булгаковым в романе «Собачье сердце». В 2020 году ряд СМИ сообщали, что одна из квартир площадью 212 кв. метров двумя годами раньше была зарегистрирована на Анну Борисовну Дубровскую. Некоторое время жилая площадь предлагалась в аренду на сайте элитной недвижимости. Цену обещали сообщить «по запросу», но порядок сумм примерно можно было представить по другим предложениям: 45-50 тыс. долларов в месяц. О наличии самого Дубровского эксклюзивного двухуровневого пентхауса с террасой и видом на Кремль стало известно осенью 2020 года. Жилье якобы было куплено в 2015 году, после чего там два года делался дизайнерский ремонт за 2 млн долларов. Год назад пентхаус выставили на продажу за 570 млн рублей — это почти вдвое меньше, чем за квартиру просили изначально. Дубровская, согласно СБИС, владеет шестью компаниями, в том числе действующими в сфере ЖКХ, строительства и транспортных услуг. Связаться с ней для получения оперативного комментария не удалось.