Mash: семь человек ранены при утреннем обстреле Белгорода

В результате утреннего обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины семь человек получили ранения. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Семь человек ранены после утреннего обстрела Белгорода. ВСУ били по мирному населению из РСЗО „Вампир“», — передает Mash. В городе произошли пожары, зафиксированы прямые попадания по припаркованным автомобилям и жилым многоэтажкам, в результате чего в домах выбиты окна и разрушены балконы.
Ранее сообщалось, что утром 16 сентября Белгород подвергся артиллерийскому обстрелу, инициированному ВСУ. В результате атаки были повреждены жилые строения и транспортные средства, в городе произошли несколько пожаров.
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