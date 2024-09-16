Происшествия Mash: семь человек ранены при утреннем обстреле Белгорода 16 сентября 2024 в 10:09 Размер текста - 17 + Семь человек ранены после утреннего обстрела Белгорода Фото: стрингер © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В результате утреннего обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины семь человек получили ранения. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Семь человек ранены после утреннего обстрела Белгорода. ВСУ били по мирному населению из РСЗО „Вампир“», — передает Mash. В городе произошли пожары, зафиксированы прямые попадания по припаркованным автомобилям и жилым многоэтажкам, в результате чего в домах выбиты окна и разрушены балконы. Ранее сообщалось, что утром 16 сентября Белгород подвергся артиллерийскому обстрелу, инициированному ВСУ. В результате атаки были повреждены жилые строения и транспортные средства, в городе произошли несколько пожаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В результате утреннего обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины семь человек получили ранения. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Семь человек ранены после утреннего обстрела Белгорода. ВСУ били по мирному населению из РСЗО „Вампир“», — передает Mash. В городе произошли пожары, зафиксированы прямые попадания по припаркованным автомобилям и жилым многоэтажкам, в результате чего в домах выбиты окна и разрушены балконы. Ранее сообщалось, что утром 16 сентября Белгород подвергся артиллерийскому обстрелу, инициированному ВСУ. В результате атаки были повреждены жилые строения и транспортные средства, в городе произошли несколько пожаров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям