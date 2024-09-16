Mash: семь человек ранены при утреннем обстреле Белгорода

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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 2). Белгород, разрушения, обстрел, белгород
Семь человек ранены после утреннего обстрела Белгорода Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В результате утреннего обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины семь человек получили ранения. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Семь человек ранены после утреннего обстрела Белгорода. ВСУ били по мирному населению из РСЗО „Вампир“», — передает Mash. В городе произошли пожары, зафиксированы прямые попадания по припаркованным автомобилям и жилым многоэтажкам, в результате чего в домах выбиты окна и разрушены балконы.

Ранее сообщалось, что утром 16 сентября Белгород подвергся артиллерийскому обстрелу, инициированному ВСУ. В результате атаки были повреждены жилые строения и транспортные средства, в городе произошли несколько пожаров.

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В результате утреннего обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины семь человек получили ранения. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Семь человек ранены после утреннего обстрела Белгорода. ВСУ били по мирному населению из РСЗО „Вампир“», — передает Mash. В городе произошли пожары, зафиксированы прямые попадания по припаркованным автомобилям и жилым многоэтажкам, в результате чего в домах выбиты окна и разрушены балконы. Ранее сообщалось, что утром 16 сентября Белгород подвергся артиллерийскому обстрелу, инициированному ВСУ. В результате атаки были повреждены жилые строения и транспортные средства, в городе произошли несколько пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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