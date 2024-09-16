Во время обстрела ВСУ в Белгороде одна женщина получила тяжелые ранения. По предварительным данным, всего пострадало восемь гражданских.
«Ранены восемь мирных жителей. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести», — сообщает в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.
Кроме того, из-за прямых атак ВСУ произошло возгорание частного дома и более 15 машин, отметил глава региона. Спасатели ликвидировали отрытый огонь.
Утром 16 сентября украинские войска обстреляли Белгород. В результате прилетов повреждены жилые дома и автомобили. В городе была объявлена ракетная опасность.
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