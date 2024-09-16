Жительница Белгорода получила тяжелые ранения при обстреле ВСУ. Видео

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Последствия обстрела Белгорода. Белгород, последствия, прилет, разрушения, обстрел, белгород
Белгород подвергся атаке ВСУ Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Во время обстрела ВСУ в Белгороде одна женщина получила тяжелые ранения. По предварительным данным, всего пострадало восемь гражданских.

«Ранены восемь мирных жителей. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести», — сообщает в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, из-за прямых атак ВСУ произошло возгорание частного дома и более 15 машин, отметил глава региона. Спасатели ликвидировали отрытый огонь.

Утром 16 сентября украинские войска обстреляли Белгород. В результате прилетов повреждены жилые дома и автомобили. В городе была объявлена ракетная опасность.

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Во время обстрела ВСУ в Белгороде одна женщина получила тяжелые ранения. По предварительным данным, всего пострадало восемь гражданских. «Ранены восемь мирных жителей. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести», — сообщает в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, из-за прямых атак ВСУ произошло возгорание частного дома и более 15 машин, отметил глава региона. Спасатели ликвидировали отрытый огонь. Утром 16 сентября украинские войска обстреляли Белгород. В результате прилетов повреждены жилые дома и автомобили. В городе была объявлена ракетная опасность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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