Челябинский школьник изрезал одноклассницу ножом

Челябинский школьник, напавший на одноклассников с молотком, также был вооружен ножом. Одной из девочек им он нанес ранения, рассказал URA.RU источник.
«На теле одной из потерпевших обнаружили ножевые ранения. Другой девочке подросток нанес удары молотком», — рассказал источник.
В настоящее время к школе стянуты экстренные службы. Детей эвакуировали из здания.
Нападение произошло утром 16 сентября в третьем филиале школы №68 (коррекционная школа). 13-летний школьник напал на одноклассников и причинил им травмы.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что информация по инциденту уточняется.
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