Челябинский школьник изрезал одноклассницу ножом

16 сентября 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Подросток пронес в школу нож и молоток Фото: Александр Мамаев © URA.RU Челябинский школьник, напавший на одноклассников с молотком, также был вооружен ножом. Одной из девочек им он нанес ранения, рассказал URA.RU источник. «На теле одной из потерпевших обнаружили ножевые ранения. Другой девочке подросток нанес удары молотком», — рассказал источник. В настоящее время к школе стянуты экстренные службы. Детей эвакуировали из здания. Нападение произошло утром 16 сентября в третьем филиале школы №68 (коррекционная школа). 13-летний школьник напал на одноклассников и причинил им травмы. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что информация по инциденту уточняется. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский школьник, напавший на одноклассников с молотком, также был вооружен ножом. Одной из девочек им он нанес ранения, рассказал URA.RU источник. «На теле одной из потерпевших обнаружили ножевые ранения. Другой девочке подросток нанес удары молотком», — рассказал источник. В настоящее время к школе стянуты экстренные службы. Детей эвакуировали из здания. Нападение произошло утром 16 сентября в третьем филиале школы №68 (коррекционная школа). 13-летний школьник напал на одноклассников и причинил им травмы. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что информация по инциденту уточняется.