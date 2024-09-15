15 сентября 2024

Челябинский школьник изрезал одноклассницу ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток пронес в школу нож и молоток Фото:

Челябинский школьник, напавший на одноклассников с молотком, также был вооружен ножом. Одной из девочек им он нанес ранения, рассказал URA.RU источник.

«На теле одной из потерпевших обнаружили ножевые ранения. Другой девочке подросток нанес удары молотком», — рассказал источник.

В настоящее время к школе стянуты экстренные службы. Детей эвакуировали из здания.

Нападение произошло утром 16 сентября в третьем филиале школы №68 (коррекционная школа). 13-летний школьник напал на одноклассников и причинил им травмы.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что информация по инциденту уточняется.

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Челябинский школьник, напавший на одноклассников с молотком, также был вооружен ножом. Одной из девочек им он нанес ранения, рассказал URA.RU источник. «На теле одной из потерпевших обнаружили ножевые ранения. Другой девочке подросток нанес удары молотком», — рассказал источник. В настоящее время к школе стянуты экстренные службы. Детей эвакуировали из здания. Нападение произошло утром 16 сентября в третьем филиале школы №68 (коррекционная школа). 13-летний школьник напал на одноклассников и причинил им травмы. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что информация по инциденту уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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