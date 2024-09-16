Правительство не поддержало закон о запрете хиджаба

Правительство РФ не поддержало законопроект, который предусматривает возможность запрета на ношение религиозной одежды в школах и на муниципальном уровне. Об этом сообщается в официальном отзыве кабмина.
«Законопроект нуждается в существенной доработке», — говорится в тексте отзыва. Он находится в распоряжении ТАСС.
Предложенный вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым законопроект дает право образовательным учреждениям и местным властям запрещать ношение религиозной одежды и символики, ношение одежды, скрывающей лицо человека, в государственных организациях и общественных местах. Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, выразил свою позицию по поводу критиков ношения хиджаба. Он заявил, что в случае, если кто-то предложит его дочерям снять хиджаб, он примет радикальные меры против такого человека, рассматривая его как своего личного врага.
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