Правительство не поддержало закон о запрете хиджаба

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Правительство РФ заявило о необходимости доработки законопроекта о запрете ношения религиозной одежды в школах
Правительство РФ заявило о необходимости доработки законопроекта о запрете ношения религиозной одежды в школах Фото:

Правительство РФ не поддержало законопроект, который предусматривает возможность запрета на ношение религиозной одежды в школах и на муниципальном уровне. Об этом сообщается в официальном отзыве кабмина.

«Законопроект нуждается в существенной доработке», — говорится в тексте отзыва. Он находится в распоряжении ТАСС.

Предложенный вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым законопроект дает право образовательным учреждениям и местным властям запрещать ношение религиозной одежды и символики, ношение одежды, скрывающей лицо человека, в государственных организациях и общественных местах. Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, выразил свою позицию по поводу критиков ношения хиджаба. Он заявил, что в случае, если кто-то предложит его дочерям снять хиджаб, он примет радикальные меры против такого человека, рассматривая его как своего личного врага.

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Правительство РФ не поддержало законопроект, который предусматривает возможность запрета на ношение религиозной одежды в школах и на муниципальном уровне. Об этом сообщается в официальном отзыве кабмина. «Законопроект нуждается в существенной доработке», — говорится в тексте отзыва. Он находится в распоряжении ТАСС. Предложенный вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым законопроект дает право образовательным учреждениям и местным властям запрещать ношение религиозной одежды и символики, ношение одежды, скрывающей лицо человека, в государственных организациях и общественных местах. Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, выразил свою позицию по поводу критиков ношения хиджаба. Он заявил, что в случае, если кто-то предложит его дочерям снять хиджаб, он примет радикальные меры против такого человека, рассматривая его как своего личного врага.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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