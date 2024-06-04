04 июня 2024

Даванков напомнил Делимханову о «светской России» после спора о хиджабах

© Служба новостей «URA.RU»
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Владислав Даванков на встрече со сторонниками и в общественном транспорте. Екатеринбург, партия новые люди, даванков владислав
Даванков объяснил свою позицию о запрете ношения скрывающей лицо религиозной одежды Фото:

Разработка законопроекта о запрете ношения скрывающей лицо религиозной одежды вызвана обращениями граждан и несет заботу о светских принципах образования и безопасности. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди». Так он прокомментировал замечания депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова о том, что Даванков должен знать, что платок это важная деталь одежды православной женщины.

«Откуда вообще возник законопроект? Отвечу: соавторы — наши избиратели, родители школьников. Наступил момент, когда запросы к нам по этой теме набрали критическую массу. <…> Этот законопроект говорит о том, что никабы должны быть запрещены», — заявил Даванков в telegram-канале. Он уточнил, что важность вопроса подтверждается и родителями, и Конституцией РФ, которая закрепляет светский характер образования.

Даванков также напомнил о позиции Верховного суда 2015 года, которая позволяет введение определенных запретов в школах с учетом светской природы российского образования. Он отметил, что даже его коллега по парламенту Адам Делимханов согласен с тем, что культура ношения никабов в России является «привезенной», в отличие от более сложного вопроса ношения хиджабов.

Ранее Даванков предложил законопроект о запрете ношения религиозной одежды в школах. Позже Делимханов заявил, что вице-спикер должен знать что платок — это неотъемлемый атрибут одежды православной женщины. Он пообещал объяснить это Даванкову.

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Разработка законопроекта о запрете ношения скрывающей лицо религиозной одежды вызвана обращениями граждан и несет заботу о светских принципах образования и безопасности. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди». Так он прокомментировал замечания депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова о том, что Даванков должен знать, что платок это важная деталь одежды православной женщины. «Откуда вообще возник законопроект? Отвечу: соавторы — наши избиратели, родители школьников. Наступил момент, когда запросы к нам по этой теме набрали критическую массу. <…> Этот законопроект говорит о том, что никабы должны быть запрещены», — заявил Даванков в telegram-канале. Он уточнил, что важность вопроса подтверждается и родителями, и Конституцией РФ, которая закрепляет светский характер образования. Даванков также напомнил о позиции Верховного суда 2015 года, которая позволяет введение определенных запретов в школах с учетом светской природы российского образования. Он отметил, что даже его коллега по парламенту Адам Делимханов согласен с тем, что культура ношения никабов в России является «привезенной», в отличие от более сложного вопроса ношения хиджабов. Ранее Даванков предложил законопроект о запрете ношения религиозной одежды в школах. Позже Делимханов заявил, что вице-спикер должен знать что платок — это неотъемлемый атрибут одежды православной женщины. Он пообещал объяснить это Даванкову.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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