Даванков напомнил Делимханову о «светской России» после спора о хиджабах

05 июня 2024 в 04:24 Размер текста - 17 +

Даванков объяснил свою позицию о запрете ношения скрывающей лицо религиозной одежды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Разработка законопроекта о запрете ношения скрывающей лицо религиозной одежды вызвана обращениями граждан и несет заботу о светских принципах образования и безопасности. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди». Так он прокомментировал замечания депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова о том, что Даванков должен знать, что платок это важная деталь одежды православной женщины. «Откуда вообще возник законопроект? Отвечу: соавторы — наши избиратели, родители школьников. Наступил момент, когда запросы к нам по этой теме набрали критическую массу. <…> Этот законопроект говорит о том, что никабы должны быть запрещены», — заявил Даванков в telegram-канале. Он уточнил, что важность вопроса подтверждается и родителями, и Конституцией РФ, которая закрепляет светский характер образования. Даванков также напомнил о позиции Верховного суда 2015 года, которая позволяет введение определенных запретов в школах с учетом светской природы российского образования. Он отметил, что даже его коллега по парламенту Адам Делимханов согласен с тем, что культура ношения никабов в России является «привезенной», в отличие от более сложного вопроса ношения хиджабов. Ранее Даванков предложил законопроект о запрете ношения религиозной одежды в школах. Позже Делимханов заявил, что вице-спикер должен знать что платок — это неотъемлемый атрибут одежды православной женщины. Он пообещал объяснить это Даванкову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разработка законопроекта о запрете ношения скрывающей лицо религиозной одежды вызвана обращениями граждан и несет заботу о светских принципах образования и безопасности. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди». Так он прокомментировал замечания депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова о том, что Даванков должен знать, что платок это важная деталь одежды православной женщины. «Откуда вообще возник законопроект? Отвечу: соавторы — наши избиратели, родители школьников. Наступил момент, когда запросы к нам по этой теме набрали критическую массу. <…> Этот законопроект говорит о том, что никабы должны быть запрещены», — заявил Даванков в telegram-канале. Он уточнил, что важность вопроса подтверждается и родителями, и Конституцией РФ, которая закрепляет светский характер образования. Даванков также напомнил о позиции Верховного суда 2015 года, которая позволяет введение определенных запретов в школах с учетом светской природы российского образования. Он отметил, что даже его коллега по парламенту Адам Делимханов согласен с тем, что культура ношения никабов в России является «привезенной», в отличие от более сложного вопроса ношения хиджабов. Ранее Даванков предложил законопроект о запрете ношения религиозной одежды в школах. Позже Делимханов заявил, что вице-спикер должен знать что платок — это неотъемлемый атрибут одежды православной женщины. Он пообещал объяснить это Даванкову.