Кадыров объявил личными врагами тех, кто просит запретить хиджаб

31 июля 2024 в 21:18 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров назвал своими личными врагами тех, кто позволит требовать запрет на ношение хиджаба Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил свое отношение к тем, кто выступает против хиджаба. По его словам, если его дочери когда-нибудь скажут снимать хиджаб — он будет принимать радикальные меры в отношении этого человека, считая его личным врагом. «Кто скажет моей дочке дома — снимать хиджаб, я его сразу [уничтожу]. <…> А те, кто там говорят, что не одевали хиджаб, это враги ислама. Мой личный враг. Мы против паранджи, который лицо закрывает. Мы против этого», — категорично подчеркнул Рамзан Кадыров в ходе совещания в Грозном. Так он высказался в отношении тех лиц, кто выступает против хиджаба. Ранее в России ведись дискуссии по поводу того, чтобы запретить никабы в стране. Подавляющее большинство мусульман поддержали данную инициативу. В Кремле месяцем ранее отмечали, что не ведут дискуссии о запрете никаба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил свое отношение к тем, кто выступает против хиджаба. По его словам, если его дочери когда-нибудь скажут снимать хиджаб — он будет принимать радикальные меры в отношении этого человека, считая его личным врагом. «Кто скажет моей дочке дома — снимать хиджаб, я его сразу [уничтожу]. <…> А те, кто там говорят, что не одевали хиджаб, это враги ислама. Мой личный враг. Мы против паранджи, который лицо закрывает. Мы против этого», — категорично подчеркнул Рамзан Кадыров в ходе совещания в Грозном. Так он высказался в отношении тех лиц, кто выступает против хиджаба. Ранее в России ведись дискуссии по поводу того, чтобы запретить никабы в стране. Подавляющее большинство мусульман поддержали данную инициативу. В Кремле месяцем ранее отмечали, что не ведут дискуссии о запрете никаба.