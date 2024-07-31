Кадыров объявил личными врагами тех, кто просит запретить хиджаб

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Рамзан Кадыров назвал своими личными врагами тех, кто позволит требовать запрет на ношение хиджаба Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил свое отношение к тем, кто выступает против хиджаба. По его словам, если его дочери когда-нибудь скажут снимать хиджаб — он будет принимать радикальные меры в отношении этого человека, считая его личным врагом.

«Кто скажет моей дочке дома — снимать хиджаб, я его сразу [уничтожу]. <…> А те, кто там говорят, что не одевали хиджаб, это враги ислама. Мой личный враг. Мы против паранджи, который лицо закрывает. Мы против этого», — категорично подчеркнул Рамзан Кадыров в ходе совещания в Грозном. Так он высказался в отношении тех лиц, кто выступает против хиджаба.

Ранее в России ведись дискуссии по поводу того, чтобы запретить никабы в стране. Подавляющее большинство мусульман поддержали данную инициативу. В Кремле месяцем ранее отмечали, что не ведут дискуссии о запрете никаба.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил свое отношение к тем, кто выступает против хиджаба. По его словам, если его дочери когда-нибудь скажут снимать хиджаб — он будет принимать радикальные меры в отношении этого человека, считая его личным врагом. «Кто скажет моей дочке дома — снимать хиджаб, я его сразу [уничтожу]. <…> А те, кто там говорят, что не одевали хиджаб, это враги ислама. Мой личный враг. Мы против паранджи, который лицо закрывает. Мы против этого», — категорично подчеркнул Рамзан Кадыров в ходе совещания в Грозном. Так он высказался в отношении тех лиц, кто выступает против хиджаба. Ранее в России ведись дискуссии по поводу того, чтобы запретить никабы в стране. Подавляющее большинство мусульман поддержали данную инициативу. В Кремле месяцем ранее отмечали, что не ведут дискуссии о запрете никаба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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