Кадыров объявил личными врагами тех, кто просит запретить хиджаб

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил свое отношение к тем, кто выступает против хиджаба. По его словам, если его дочери когда-нибудь скажут снимать хиджаб — он будет принимать радикальные меры в отношении этого человека, считая его личным врагом.
«Кто скажет моей дочке дома — снимать хиджаб, я его сразу [уничтожу]. <…> А те, кто там говорят, что не одевали хиджаб, это враги ислама. Мой личный враг. Мы против паранджи, который лицо закрывает. Мы против этого», — категорично подчеркнул Рамзан Кадыров в ходе совещания в Грозном. Так он высказался в отношении тех лиц, кто выступает против хиджаба.
Ранее в России ведись дискуссии по поводу того, чтобы запретить никабы в стране. Подавляющее большинство мусульман поддержали данную инициативу. В Кремле месяцем ранее отмечали, что не ведут дискуссии о запрете никаба.
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