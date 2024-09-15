15 сентября 2024

Школьницу, найденную в тяжелом состоянии под Екатеринбургом, прооперировали

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Повседневная жизнь. Москва, реанимация, скорая помощь
Девочку увезли из Верхней Пышмы в Екатеринбург (архивное фото) Фото:

Девочку, найденную в тяжелом состоянии в селе Мостовском (Верхняя Пышма), прооперировали в больнице №9 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщила одна из родственниц школьницы.

«Ее увезли девятую больницу в Екатеринбург. Провели операцию», — сказала собеседница агентства. От подробных комментариев она отказалась.

Школьница пропала 15 сентября, когда находилась на базе отдыха «Солнечный остров». Ее поисками занимались волонтеры и полицейские. Ее обнаружили в поле с пробитой головой и сломанными кистями рук. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.

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Девочку, найденную в тяжелом состоянии в селе Мостовском (Верхняя Пышма), прооперировали в больнице №9 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщила одна из родственниц школьницы. «Ее увезли девятую больницу в Екатеринбург. Провели операцию», — сказала собеседница агентства. От подробных комментариев она отказалась. Школьница пропала 15 сентября, когда находилась на базе отдыха «Солнечный остров». Ее поисками занимались волонтеры и полицейские. Ее обнаружили в поле с пробитой головой и сломанными кистями рук. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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