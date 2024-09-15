Школьницу, найденную в тяжелом состоянии под Екатеринбургом, прооперировали

Девочку, найденную в тяжелом состоянии в селе Мостовском (Верхняя Пышма), прооперировали в больнице №9 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщила одна из родственниц школьницы.
«Ее увезли девятую больницу в Екатеринбург. Провели операцию», — сказала собеседница агентства. От подробных комментариев она отказалась.
Школьница пропала 15 сентября, когда находилась на базе отдыха «Солнечный остров». Ее поисками занимались волонтеры и полицейские. Ее обнаружили в поле с пробитой головой и сломанными кистями рук. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.
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