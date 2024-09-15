15 сентября 2024

Омбудсмен Майорова: есть вопросы, как в челябинскую школу попало оружие

Омбудсмен Майорова: есть вопросы по безопасности в школе, где произошло ЧП
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгения Майорова выразила сомнения в уровне безопасности детей в школе
Евгения Майорова выразила сомнения в уровне безопасности детей в школе Фото:
новость из сюжета
Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

Уполномоченный по правам детей в Челябинской области Евгения Майорова выразила сомнения, что в филиале № 3 школы № 68, где мальчик напал на детей, было сделано все необходимое для обеспечения безопасности. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Рамки в школе есть, но то, как их отрабатывают, это вопрос. Школа обязана обеспечить безопасность всем детям. У меня, конечно, большие вопросы, как и у губернатора, по системе безопасности, по охране, по рамкам», — сообщила Майорова.

По ее словам, на обеспечение безопасности в школах в регионе выделяются серьезные средства. Это как средства на обеспечение физической безопасности — охрана, рамки, определяющие наличие металлических предметов, так и средства на создание служб доверия и психологической помощи детям. Дети, проявляющие агрессию, видны, и зачастую можно предотвратить такие инциденты своевременным реагированием.

Утром 16 сентября один из учеников пришел в школу с молотком, ножом и пневматическим пистолетом. В ходе нападения травмы получили трое учеников и учительница. Известно, что одну из одноклассниц мальчик ударил молотком, вторую — ножом.

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Уполномоченный по правам детей в Челябинской области Евгения Майорова выразила сомнения, что в филиале № 3 школы № 68, где мальчик напал на детей, было сделано все необходимое для обеспечения безопасности. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Рамки в школе есть, но то, как их отрабатывают, это вопрос. Школа обязана обеспечить безопасность всем детям. У меня, конечно, большие вопросы, как и у губернатора, по системе безопасности, по охране, по рамкам», — сообщила Майорова. По ее словам, на обеспечение безопасности в школах в регионе выделяются серьезные средства. Это как средства на обеспечение физической безопасности — охрана, рамки, определяющие наличие металлических предметов, так и средства на создание служб доверия и психологической помощи детям. Дети, проявляющие агрессию, видны, и зачастую можно предотвратить такие инциденты своевременным реагированием. Утром 16 сентября один из учеников пришел в школу с молотком, ножом и пневматическим пистолетом. В ходе нападения травмы получили трое учеников и учительница. Известно, что одну из одноклассниц мальчик ударил молотком, вторую — ножом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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