Житель ХМАО перевернулся на вездеходе и утонул в болоте

Спасатели нашли тело жителя ХМАО, который утонул в болоте в Кондинском районе. Он ехал по берегу на вездеходе, но транспорт попал в болотину и опрокинулся.
«Спасатели выезжали на озеро Большой Костыв в Кондинский район по сообщению: на берегу озера при объезде вдоль берега на гусеничном вездеходе „ГАЗ-71“ произошло стаскивание транспортного средства в болотную воду с последующим опрокидыванием. Тело утонувшего мужчины 1972 года рождения обнаружено, поднято на поверхность, передано сотрудникам полиции», — сообщил «Центроспас-Югория» на официальном сайте.
В ходе поисков спасатели обследовали 2000 квадратных метров. Водолазы обыскали дно водоема.
Ранее URA.RU писало, что на реке в Кондинском районе ХМАО утонул местный житель. Его моторная лодка перевернулась, и мужчина оказался в воде.
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