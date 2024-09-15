15 сентября 2024
14 сентября 2024

Житель ХМАО перевернулся на вездеходе и утонул в болоте

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ХМАО перевернулся на вездеходе и утонул в болоте
Житель ХМАО перевернулся на вездеходе и утонул в болоте Фото:

Спасатели нашли тело жителя ХМАО, который утонул в болоте в Кондинском районе. Он ехал по берегу на вездеходе, но транспорт попал в болотину и опрокинулся. 

«Спасатели выезжали на озеро Большой Костыв в Кондинский район по сообщению: на берегу озера при объезде вдоль берега на гусеничном вездеходе „ГАЗ-71“ произошло стаскивание транспортного средства в болотную воду с последующим опрокидыванием. Тело утонувшего мужчины 1972 года рождения обнаружено, поднято на поверхность, передано сотрудникам полиции», — сообщил «Центроспас-Югория» на официальном сайте.

В ходе поисков спасатели обследовали 2000 квадратных метров. Водолазы обыскали дно водоема.

Ранее URA.RU писало, что  на реке в Кондинском районе ХМАО утонул местный житель. Его моторная лодка перевернулась, и мужчина оказался в воде.

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Спасатели нашли тело жителя ХМАО, который утонул в болоте в Кондинском районе. Он ехал по берегу на вездеходе, но транспорт попал в болотину и опрокинулся.  «Спасатели выезжали на озеро Большой Костыв в Кондинский район по сообщению: на берегу озера при объезде вдоль берега на гусеничном вездеходе „ГАЗ-71“ произошло стаскивание транспортного средства в болотную воду с последующим опрокидыванием. Тело утонувшего мужчины 1972 года рождения обнаружено, поднято на поверхность, передано сотрудникам полиции», — сообщил «Центроспас-Югория» на официальном сайте. В ходе поисков спасатели обследовали 2000 квадратных метров. Водолазы обыскали дно водоема. Ранее URA.RU писало, что  на реке в Кондинском районе ХМАО утонул местный житель. Его моторная лодка перевернулась, и мужчина оказался в воде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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