Житель ХМАО перевернулся на моторной лодке и утонул в реке

На реке в Кондинском районе ХМАО утонул местный житель. Его моторная лодка перевернулась, и мужчина оказался в воде.
«Спасатели выезжали в район реки Касарь по сообщению: перевернулась моторная лодка, утонул мужчина 1984 года рождения. Прибывшие к месту проведения работ спасатели с помощью мотолодки „Нептун“ подтащили полузатопленную лодку к берегу», — указано в публикации КУ «Центроспас — Югория».
Об инциденте сообщили очевидцы. Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей, которые стали свидетелями происшествия, в поселок Половинка Кондинского района ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) утонула пенсионерка. Она подошла к краю набережной и упала в воду.
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