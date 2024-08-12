Житель ХМАО перевернулся на моторной лодке и утонул в реке

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Спасатели вытащили из реки моторную лодку, владелец которой утонул в водоеме
Спасатели вытащили из реки моторную лодку, владелец которой утонул в водоеме Фото:

На реке в Кондинском районе ХМАО утонул местный житель. Его моторная лодка перевернулась, и мужчина оказался в воде. 

«Спасатели выезжали в район реки Касарь по сообщению: перевернулась моторная лодка, утонул мужчина 1984 года рождения. Прибывшие к месту проведения работ спасатели с помощью мотолодки „Нептун“ подтащили полузатопленную лодку к берегу», — указано в публикации КУ «Центроспас — Югория».

Об инциденте сообщили очевидцы. Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей, которые стали свидетелями происшествия, в поселок Половинка Кондинского района ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) утонула пенсионерка. Она подошла к краю набережной и упала в воду. 

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На реке в Кондинском районе ХМАО утонул местный житель. Его моторная лодка перевернулась, и мужчина оказался в воде.  «Спасатели выезжали в район реки Касарь по сообщению: перевернулась моторная лодка, утонул мужчина 1984 года рождения. Прибывшие к месту проведения работ спасатели с помощью мотолодки „Нептун“ подтащили полузатопленную лодку к берегу», — указано в публикации КУ «Центроспас — Югория». Об инциденте сообщили очевидцы. Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей, которые стали свидетелями происшествия, в поселок Половинка Кондинского района ХМАО. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) утонула пенсионерка. Она подошла к краю набережной и упала в воду. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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