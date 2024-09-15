После нападения на учеников в школе № 68 Челябинска СКР по региону возбудил уголовные дела по факту организации убийства и халатности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п.„а“ ч.2 ст. 105 УК РФ (организация убийства), ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время следователями СК России проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
На месте ЧП Сейчас работает и. о. прокурор области Евгений Федоров. В пресс-службе прокуратуры области сообщили, что ход расследования уголовных дел поставлен на контроль.
«Будет дана оценка состояния пропускного режима обеспечения антитеррористической защищенности, обеспечения безопасности обучающихся и персонала школы. В том числе будет дана оценка состояния профилактической работы с несовершеннолетними. По результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — заявил СМИ и. о. прокурора области Евгений Федоров.
Нападение произошел утром 16 сентября. Подросток напал на одноклассников с молотком, ножом и пистолетом. Одну из девочек он ударил молотком, другую — ножом. Учительница заступилась за учеников и тоже получила травмы.
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