15 сентября 2024

Учитель химии дала отпор подростку, напавшему на детей в школе Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учитель получила ранения, защищая детей Фото:

Среди пострадавших при ЧП в школе №68 Челябинска оказалась учитель химии. Именно она дала отпор подростку, который вошел в ее класс и напал на детей. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Женщина вела урок, когда в класс ворвался подросток и начал избивать детей. Смелая женщина дала отпор. Пытаясь защитить детей, она сама получила ранения. Ее госпитализировали», — рассказал URA.RU очевидец.

Как сообщила корреспонденту URA.RU омбудсмен по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, сейчас число пострадавших увеличилось до четырех человеку. Все они госпитализированы. Им оказывается помощь.

По данным URA.RU, одну из одноклассниц подросток ударил молотком, вторую — ножом. Также при себе он имел пневматический пистолет. Сейчас школьник задержан.

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Среди пострадавших при ЧП в школе №68 Челябинска оказалась учитель химии. Именно она дала отпор подростку, который вошел в ее класс и напал на детей. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Женщина вела урок, когда в класс ворвался подросток и начал избивать детей. Смелая женщина дала отпор. Пытаясь защитить детей, она сама получила ранения. Ее госпитализировали», — рассказал URA.RU очевидец. Как сообщила корреспонденту URA.RU омбудсмен по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, сейчас число пострадавших увеличилось до четырех человеку. Все они госпитализированы. Им оказывается помощь. По данным URA.RU, одну из одноклассниц подросток ударил молотком, вторую — ножом. Также при себе он имел пневматический пистолет. Сейчас школьник задержан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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