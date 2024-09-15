Учитель химии дала отпор подростку, напавшему на детей в школе Челябинска

Среди пострадавших при ЧП в школе №68 Челябинска оказалась учитель химии. Именно она дала отпор подростку, который вошел в ее класс и напал на детей. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Женщина вела урок, когда в класс ворвался подросток и начал избивать детей. Смелая женщина дала отпор. Пытаясь защитить детей, она сама получила ранения. Ее госпитализировали», — рассказал URA.RU очевидец.
Как сообщила корреспонденту URA.RU омбудсмен по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, сейчас число пострадавших увеличилось до четырех человеку. Все они госпитализированы. Им оказывается помощь.
По данным URA.RU, одну из одноклассниц подросток ударил молотком, вторую — ножом. Также при себе он имел пневматический пистолет. Сейчас школьник задержан.
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