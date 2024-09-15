15 сентября 2024

Тагильский школьник разослал видео, где его избивают, и попросил помощи

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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Школьник просит о помощи (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле школьник лицея №39, над которым издеваются сверстники, разослал по соцсетям видео с избиением. Мальчик просит помочь ему и предать огласки инциденту.

«Прошу огласки. Надо мной издеваются парни из параллельных классов», — следует из сообщения. На видео видно, как подростки загнали в угол школьника, окружив его. Несколько сверстников били жертву по щекам, а другой снимал издевательства на камеру. Еще несколько ребят наблюдали за происходящим.

В ходе проверке полиция установила всех участников потасовки. Потерпевшим оказался 13-летний восьмиклассник, а обидчиками — девятиклассники 14-15 лет. Всех опросили, однако подростки называют разные причины конфликта. На данный момент инспекторы ПДН продолжают работу со школьниками. «В лицее будет проведена дополнительная профилактическая работа», — добавили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

За дело также взялась прокуратура Свердловской области. «В ходе надзорных мероприятий сотрудниками ведомства будет дана оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних», — пояснили правоохранители. Пострадавший пройдет судмедэкспертизу.

Причина конфликта не ясна. По словам бабушки пострадавшего школьника, семья узнала о происходящем только после того, как видео получили сотрудники ПДН и передали его матери мальчика. Сейчас родственники пострадавшего добиваются привлечения к ответственности нападавших.

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В Нижнем Тагиле школьник лицея №39, над которым издеваются сверстники, разослал по соцсетям видео с избиением. Мальчик просит помочь ему и предать огласки инциденту. «Прошу огласки. Надо мной издеваются парни из параллельных классов», — следует из сообщения. На видео видно, как подростки загнали в угол школьника, окружив его. Несколько сверстников били жертву по щекам, а другой снимал издевательства на камеру. Еще несколько ребят наблюдали за происходящим. В ходе проверке полиция установила всех участников потасовки. Потерпевшим оказался 13-летний восьмиклассник, а обидчиками — девятиклассники 14-15 лет. Всех опросили, однако подростки называют разные причины конфликта. На данный момент инспекторы ПДН продолжают работу со школьниками. «В лицее будет проведена дополнительная профилактическая работа», — добавили в МУ МВД России «Нижнетагильское». За дело также взялась прокуратура Свердловской области. «В ходе надзорных мероприятий сотрудниками ведомства будет дана оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних», — пояснили правоохранители. Пострадавший пройдет судмедэкспертизу. Причина конфликта не ясна. По словам бабушки пострадавшего школьника, семья узнала о происходящем только после того, как видео получили сотрудники ПДН и передали его матери мальчика. Сейчас родственники пострадавшего добиваются привлечения к ответственности нападавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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