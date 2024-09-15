15 сентября 2024

Мэрия Нижнего Тагила ищет школьников, виновных в избиении ребенка

Мэрия Нижнего Тагила расследует инцидент с избиением ребенка в лицее №39
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники избили подростка в лицее Нижнего Тагила (архивное фото) Фото:

Мэрия Нижнего Тагила (Свердловская область) проводит расследование для установления всех деталей инцидента, произошедшего с учениками лицея №39, где было зафиксировано издевательство группы школьников над своим одноклассником. Пострадавший школьник ранее обратился за помощью, разместив видеозапись с избиением в местном паблике.

«Конфликт произошел между учащимися восьмых и девятых классов 39-го лицея. Управление образования города проводит проверку. В ходе проверки будут установлены обстоятельства случившегося инцидента. Принимаются меры для урегулирования конфликта», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила также начала проверку после сообщений СМИ о том, что школьнику были нанесены телесные повреждения. По информации пресс-службы областной прокуратуры, в ходе судебно-медицинского освидетельствования пострадавшего планируется определить степень тяжести вреда, причиненного его здоровью. Помимо этого, прокуратура осуществляет надзор за проведением доследственной проверки, которую осуществляют органы полиции по данному факту.

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Мэрия Нижнего Тагила (Свердловская область) проводит расследование для установления всех деталей инцидента, произошедшего с учениками лицея №39, где было зафиксировано издевательство группы школьников над своим одноклассником. Пострадавший школьник ранее обратился за помощью, разместив видеозапись с избиением в местном паблике. «Конфликт произошел между учащимися восьмых и девятых классов 39-го лицея. Управление образования города проводит проверку. В ходе проверки будут установлены обстоятельства случившегося инцидента. Принимаются меры для урегулирования конфликта», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила также начала проверку после сообщений СМИ о том, что школьнику были нанесены телесные повреждения. По информации пресс-службы областной прокуратуры, в ходе судебно-медицинского освидетельствования пострадавшего планируется определить степень тяжести вреда, причиненного его здоровью. Помимо этого, прокуратура осуществляет надзор за проведением доследственной проверки, которую осуществляют органы полиции по данному факту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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