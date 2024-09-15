Мэрия Нижнего Тагила ищет школьников, виновных в избиении ребенка

Мэрия Нижнего Тагила (Свердловская область) проводит расследование для установления всех деталей инцидента, произошедшего с учениками лицея №39, где было зафиксировано издевательство группы школьников над своим одноклассником. Пострадавший школьник ранее обратился за помощью, разместив видеозапись с избиением в местном паблике.
«Конфликт произошел между учащимися восьмых и девятых классов 39-го лицея. Управление образования города проводит проверку. В ходе проверки будут установлены обстоятельства случившегося инцидента. Принимаются меры для урегулирования конфликта», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила также начала проверку после сообщений СМИ о том, что школьнику были нанесены телесные повреждения. По информации пресс-службы областной прокуратуры, в ходе судебно-медицинского освидетельствования пострадавшего планируется определить степень тяжести вреда, причиненного его здоровью. Помимо этого, прокуратура осуществляет надзор за проведением доследственной проверки, которую осуществляют органы полиции по данному факту.
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