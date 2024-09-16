Россияне смогут получить из остатков маткапитала единовременные выплаты. Видео

Правительство утвердило правила выплаты остатков материнского капитала
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Летние веранды. Курган, семья, мать и дитя, материнство, дети, многодетная мама, многодетная мать
Россияне смогут получить единовременную выплату из маткапитала Фото:

Кабинет министров России утвердил новые правила использования остатка материнского капитала, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь родители смогут получить единовременную выплату до 10 тысяч рублей, если остаток средств на их счету не превышает эту сумму.

«Зачастую от суммы материнского капитала образуется остаток. <…> Теперь в случае, если такие средства не превышают 10 тысяч рублей, получить их можно в виде единовременной выплаты», — заявил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, трансляция которого шла на телеканале «Россия 24».

Премьер-министр также указал на простоту процедуры: для получения выплаты достаточно подать заявление через портал госуслуг, в МФЦ или по почте. Деньги поступят на счет одного из родителей в течение пяти дней после принятия фондом решения о назначении выплат. Мишустин подчеркнул важность возможности для семей использовать все предоставляемые государством средства.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что выплаты по остаткам средств маткапитала до 10 тысяч рублей начнутся с сентября 2024 года. Он отметил, что данной мерой смогут воспользоваться более 730 тысяч семей.

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Кабинет министров России утвердил новые правила использования остатка материнского капитала, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь родители смогут получить единовременную выплату до 10 тысяч рублей, если остаток средств на их счету не превышает эту сумму. «Зачастую от суммы материнского капитала образуется остаток. <…> Теперь в случае, если такие средства не превышают 10 тысяч рублей, получить их можно в виде единовременной выплаты», — заявил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, трансляция которого шла на телеканале «Россия 24». Премьер-министр также указал на простоту процедуры: для получения выплаты достаточно подать заявление через портал госуслуг, в МФЦ или по почте. Деньги поступят на счет одного из родителей в течение пяти дней после принятия фондом решения о назначении выплат. Мишустин подчеркнул важность возможности для семей использовать все предоставляемые государством средства. Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что выплаты по остаткам средств маткапитала до 10 тысяч рублей начнутся с сентября 2024 года. Он отметил, что данной мерой смогут воспользоваться более 730 тысяч семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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