Россияне смогут получить из остатков маткапитала единовременные выплаты. Видео

Правительство утвердило правила выплаты остатков материнского капитала

16 сентября 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Россияне смогут получить единовременную выплату из маткапитала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кабинет министров России утвердил новые правила использования остатка материнского капитала, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь родители смогут получить единовременную выплату до 10 тысяч рублей, если остаток средств на их счету не превышает эту сумму. «Зачастую от суммы материнского капитала образуется остаток. <…> Теперь в случае, если такие средства не превышают 10 тысяч рублей, получить их можно в виде единовременной выплаты», — заявил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, трансляция которого шла на телеканале «Россия 24». Премьер-министр также указал на простоту процедуры: для получения выплаты достаточно подать заявление через портал госуслуг, в МФЦ или по почте. Деньги поступят на счет одного из родителей в течение пяти дней после принятия фондом решения о назначении выплат. Мишустин подчеркнул важность возможности для семей использовать все предоставляемые государством средства. Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что выплаты по остаткам средств маткапитала до 10 тысяч рублей начнутся с сентября 2024 года. Он отметил, что данной мерой смогут воспользоваться более 730 тысяч семей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кабинет министров России утвердил новые правила использования остатка материнского капитала, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь родители смогут получить единовременную выплату до 10 тысяч рублей, если остаток средств на их счету не превышает эту сумму. «Зачастую от суммы материнского капитала образуется остаток. <…> Теперь в случае, если такие средства не превышают 10 тысяч рублей, получить их можно в виде единовременной выплаты», — заявил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, трансляция которого шла на телеканале «Россия 24». Премьер-министр также указал на простоту процедуры: для получения выплаты достаточно подать заявление через портал госуслуг, в МФЦ или по почте. Деньги поступят на счет одного из родителей в течение пяти дней после принятия фондом решения о назначении выплат. Мишустин подчеркнул важность возможности для семей использовать все предоставляемые государством средства. Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что выплаты по остаткам средств маткапитала до 10 тысяч рублей начнутся с сентября 2024 года. Он отметил, что данной мерой смогут воспользоваться более 730 тысяч семей.