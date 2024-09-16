Возбуждено уголовное дело по факту гибели девочки под поездом в Копейске

В Челябинской области в связи с гибелью 13-летней девочки на железной дороге возбуждено уголовное дело. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе следственного управления СКР на транспорте.
«Следственными органами Центрального МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагическому случаю», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Происшествие случилось днем 13 сентября в копейском поселке Железнодорожный неподалеку от станции Кирзавод. Грузовой поезд травмировал девочку, которая после инцидента скончалась. Машинисту поезда предотвратить наезд не удалось.
После ЧП с применением криминалистической техники произведен осмотр места происшествия, допрошены члены локомотивной бригады, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
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