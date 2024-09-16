Возбуждено уголовное дело по факту гибели девочки под поездом в Копейске

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Девочка погибла, попав под поезд Фото:

В Челябинской области в связи с гибелью 13-летней девочки на железной дороге возбуждено уголовное дело. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе следственного управления СКР на транспорте.

«Следственными органами Центрального МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагическому случаю», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествие случилось днем 13 сентября в копейском поселке Железнодорожный неподалеку от станции Кирзавод. Грузовой поезд травмировал девочку, которая после инцидента скончалась. Машинисту поезда предотвратить наезд не удалось.

После ЧП с применением криминалистической техники произведен осмотр места происшествия, допрошены члены локомотивной бригады, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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В Челябинской области в связи с гибелью 13-летней девочки на железной дороге возбуждено уголовное дело. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе следственного управления СКР на транспорте. «Следственными органами Центрального МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагическому случаю», — сообщили в пресс-службе ведомства. Происшествие случилось днем 13 сентября в копейском поселке Железнодорожный неподалеку от станции Кирзавод. Грузовой поезд травмировал девочку, которая после инцидента скончалась. Машинисту поезда предотвратить наезд не удалось. После ЧП с применением криминалистической техники произведен осмотр места происшествия, допрошены члены локомотивной бригады, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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