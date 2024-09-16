Глава «ЕРСМ Сибири» задержан по делу о хищении миллиарда у Минобороны

В Красноярске задержали главу компании «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова. Его подозревают в краже почти одного миллиарда рублей, выделенного на строительство центра управления связи Министерства обороны России, сообщают правоохранительные органы.
«По факту хищения почти одного миллиарда рублей у Минобороны <…> ГУ МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело <…>. По подозрению в причастности к данному преступлению задержан генеральный директор „ЕРСМ Сибири“ Роман Безруков», — рассказали ТАСС в органах.
Следствие полагает, что с мая 2021 года по март 2023 года Безруков вместе с неустановленными лицами занимался хищением средств, предназначенных для исполнения государственного контракта в сфере оборонно-промышленного комплекса. Согласно материалам дела, они использовали фиктивные финансовые операции для вывода денег в теневой оборот и последующего их присвоения. Из материалов дела следует, что Безруков присвоил не менее 993 миллионов 812 тысяч рублей.
Компания ООО «ЕРСМ Сибири» была создана в ноябре 2012 года. Она специализируется на проектных и строительно-монтажных работах в областях энергетики, промышленности и гражданском строительстве.
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