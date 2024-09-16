Глава «ЕРСМ Сибири» задержан по делу о хищении миллиарда у Минобороны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Евгению Анисимову. Екатеринбург, арест, подсудимый, суд, клетка, ходатайство, ограничение свободы, избрание меры
Романа Безрукова подозревают в хищении в особо крупном размере у Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

В Красноярске задержали главу компании «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова. Его подозревают в краже почти одного миллиарда рублей, выделенного на строительство центра управления связи Министерства обороны России, сообщают правоохранительные органы.

«По факту хищения почти одного миллиарда рублей у Минобороны <…> ГУ МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело <…>. По подозрению в причастности к данному преступлению задержан генеральный директор „ЕРСМ Сибири“ Роман Безруков», — рассказали ТАСС в органах.

Следствие полагает, что с мая 2021 года по март 2023 года Безруков вместе с неустановленными лицами занимался хищением средств, предназначенных для исполнения государственного контракта в сфере оборонно-промышленного комплекса. Согласно материалам дела, они использовали фиктивные финансовые операции для вывода денег в теневой оборот и последующего их присвоения. Из материалов дела следует, что Безруков присвоил не менее 993 миллионов 812 тысяч рублей.

Компания ООО «ЕРСМ Сибири» была создана в ноябре 2012 года. Она специализируется на проектных и строительно-монтажных работах в областях энергетики, промышленности и гражданском строительстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Красноярске задержали главу компании «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова. Его подозревают в краже почти одного миллиарда рублей, выделенного на строительство центра управления связи Министерства обороны России, сообщают правоохранительные органы. «По факту хищения почти одного миллиарда рублей у Минобороны <…> ГУ МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело <…>. По подозрению в причастности к данному преступлению задержан генеральный директор „ЕРСМ Сибири“ Роман Безруков», — рассказали ТАСС в органах. Следствие полагает, что с мая 2021 года по март 2023 года Безруков вместе с неустановленными лицами занимался хищением средств, предназначенных для исполнения государственного контракта в сфере оборонно-промышленного комплекса. Согласно материалам дела, они использовали фиктивные финансовые операции для вывода денег в теневой оборот и последующего их присвоения. Из материалов дела следует, что Безруков присвоил не менее 993 миллионов 812 тысяч рублей. Компания ООО «ЕРСМ Сибири» была создана в ноябре 2012 года. Она специализируется на проектных и строительно-монтажных работах в областях энергетики, промышленности и гражданском строительстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...