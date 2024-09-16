Глава «ЕРСМ Сибири» задержан по делу о хищении миллиарда у Минобороны

16 сентября 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Романа Безрукова подозревают в хищении в особо крупном размере у Минобороны РФ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России В Красноярске задержали главу компании «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова. Его подозревают в краже почти одного миллиарда рублей, выделенного на строительство центра управления связи Министерства обороны России, сообщают правоохранительные органы. «По факту хищения почти одного миллиарда рублей у Минобороны <…> ГУ МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело <…>. По подозрению в причастности к данному преступлению задержан генеральный директор „ЕРСМ Сибири“ Роман Безруков», — рассказали ТАСС в органах. Следствие полагает, что с мая 2021 года по март 2023 года Безруков вместе с неустановленными лицами занимался хищением средств, предназначенных для исполнения государственного контракта в сфере оборонно-промышленного комплекса. Согласно материалам дела, они использовали фиктивные финансовые операции для вывода денег в теневой оборот и последующего их присвоения. Из материалов дела следует, что Безруков присвоил не менее 993 миллионов 812 тысяч рублей. Компания ООО «ЕРСМ Сибири» была создана в ноябре 2012 года. Она специализируется на проектных и строительно-монтажных работах в областях энергетики, промышленности и гражданском строительстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красноярске задержали главу компании «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова. Его подозревают в краже почти одного миллиарда рублей, выделенного на строительство центра управления связи Министерства обороны России, сообщают правоохранительные органы. «По факту хищения почти одного миллиарда рублей у Минобороны <…> ГУ МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело <…>. По подозрению в причастности к данному преступлению задержан генеральный директор „ЕРСМ Сибири“ Роман Безруков», — рассказали ТАСС в органах. Следствие полагает, что с мая 2021 года по март 2023 года Безруков вместе с неустановленными лицами занимался хищением средств, предназначенных для исполнения государственного контракта в сфере оборонно-промышленного комплекса. Согласно материалам дела, они использовали фиктивные финансовые операции для вывода денег в теневой оборот и последующего их присвоения. Из материалов дела следует, что Безруков присвоил не менее 993 миллионов 812 тысяч рублей. Компания ООО «ЕРСМ Сибири» была создана в ноябре 2012 года. Она специализируется на проектных и строительно-монтажных работах в областях энергетики, промышленности и гражданском строительстве.