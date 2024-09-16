Мать убийцы габонского студента упрекнула свердловских журналистов. Видео

16 сентября 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

Приговор Данилу Фомину еще не вступил в законную силу Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ Мать Данила Фомина, осужденного в Екатеринбурге за убийство темнокожего аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, упрекнула свердловских журналистов, неправильно, на ее взгляд, освещающих процесс. Свидетелем перепалки между родителями преступника и представителями СМИ стал корреспондент URA.RU. «Вы говорили, я лично слышал, в комментарии ОТВ: „Ну понятно! Наши дешевле, чем негры“», — обратился к матери Фомина один из журналистов. «Я сказала, что нужно за наших, за своих быть. Он не хотел его убивать», — ответила женщина, пряча свое лицо. «Но он [ваш сын] убил его [Нджелассили] ударом ножа, что значит за своих?» — удивился репортер. «Все! Без комментариев», — в гневе крикнула Фомина. Ленинский районный суд приговорил Данила Фомина к восьми годам заключения в колонии строгого режима за убийство аспиранта из Габона Франсуа Нджелассили. Темнокожий иностранец был убит в драке в центре Екатеринбурга возле Burger king. Одним из мотивов, толкнувших уральца на преступление, называлась неприязнь на расовой почве. Сам же подсудимый вину не признал и настаивает на самообороне. Более подробно о громком убийстве, в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать Данила Фомина, осужденного в Екатеринбурге за убийство темнокожего аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, упрекнула свердловских журналистов, неправильно, на ее взгляд, освещающих процесс. Свидетелем перепалки между родителями преступника и представителями СМИ стал корреспондент URA.RU. «Вы говорили, я лично слышал, в комментарии ОТВ: „Ну понятно! Наши дешевле, чем негры“», — обратился к матери Фомина один из журналистов. «Я сказала, что нужно за наших, за своих быть. Он не хотел его убивать», — ответила женщина, пряча свое лицо. «Но он [ваш сын] убил его [Нджелассили] ударом ножа, что значит за своих?» — удивился репортер. «Все! Без комментариев», — в гневе крикнула Фомина. Ленинский районный суд приговорил Данила Фомина к восьми годам заключения в колонии строгого режима за убийство аспиранта из Габона Франсуа Нджелассили. Темнокожий иностранец был убит в драке в центре Екатеринбурга возле Burger king. Одним из мотивов, толкнувших уральца на преступление, называлась неприязнь на расовой почве. Сам же подсудимый вину не признал и настаивает на самообороне. Более подробно о громком убийстве, в сюжете URA.RU.