Пьяный лихач, устроивший жесткое ДТП в Академическом, пытался сбежать. Фото

Пьяный екатеринбуржец, протаранивший легковушку в Академическом, пытался сбежать
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Мужчину поймали сотрудники полиции (архивное фото) Фото:

Пьяный мужчина, устроивший аварию в Академическом районе Екатеринбурга 16 сентября, пытался сбежать из из больницы через окно, куда его доставили после ДТП. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Виновник аварии на улице Академика Сахарова был доставлен в Городскую больницу № 24 на скорой помощи. Оттуда он пытался сбежать через окно, но был задержан сотрудниками полиции», — сказал собеседник. Мужчину доставили в отдел для оформления ДТП.

Авария случилась днем 16 сентября. Пьяный водитель на Renault врезался во впереди едущую машину Citroën. После удара первая легковушка снесла ограждение и вылетела на газон. Прохожие вытащили из Renault водителя в момент, когда машина начала дымится. На данный момент инспекторы ДПС устанавливают обстоятельства происшествия.

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Пьяный мужчина, устроивший аварию в Академическом районе Екатеринбурга 16 сентября, пытался сбежать из из больницы через окно, куда его доставили после ДТП. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Виновник аварии на улице Академика Сахарова был доставлен в Городскую больницу № 24 на скорой помощи. Оттуда он пытался сбежать через окно, но был задержан сотрудниками полиции», — сказал собеседник. Мужчину доставили в отдел для оформления ДТП. Авария случилась днем 16 сентября. Пьяный водитель на Renault врезался во впереди едущую машину Citroën. После удара первая легковушка снесла ограждение и вылетела на газон. Прохожие вытащили из Renault водителя в момент, когда машина начала дымится. На данный момент инспекторы ДПС устанавливают обстоятельства происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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