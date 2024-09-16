Пьяный мужчина, устроивший аварию в Академическом районе Екатеринбурга 16 сентября, пытался сбежать из из больницы через окно, куда его доставили после ДТП. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«Виновник аварии на улице Академика Сахарова был доставлен в Городскую больницу № 24 на скорой помощи. Оттуда он пытался сбежать через окно, но был задержан сотрудниками полиции», — сказал собеседник. Мужчину доставили в отдел для оформления ДТП.
Авария случилась днем 16 сентября. Пьяный водитель на Renault врезался во впереди едущую машину Citroën. После удара первая легковушка снесла ограждение и вылетела на газон. Прохожие вытащили из Renault водителя в момент, когда машина начала дымится. На данный момент инспекторы ДПС устанавливают обстоятельства происшествия.
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