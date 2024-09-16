В Академическом пьяный лихач устроил жесткое ДТП, вылетев на газон. Фото

В Екатеринбурге пьяный водитель иномарки протаранил машину и вылетел на газон

16 сентября 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии Фото: Илья Московец © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга днем 16 сентября пьяный водитель Renault врезался на скорости во впереди едущую машину, после чего снес ограждение и вылетел на газон. Иномарка задымилась, а мужчину вытащили из салона прохожие, рассказал URA.RU читатель. «На проспекте Сахарова легковушка на огромной скорости протаранила Citroën, который ехал впереди. В аварии никто серьезно не пострадал, но оперативно приехали скорая и полицейские. Пьяного водитель Renault еле вытащили из машины и поволокли подальше от нее, так как она задымилась», — сказал собеседник, отметив, что первая разбитая машина осталась на газоне, а вторая стоит в левом ряду. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. В ведомстве пояснили, что на данный момент инспекторы устанавливают обстоятельства ДТП. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Академическом районе Екатеринбурга днем 16 сентября пьяный водитель Renault врезался на скорости во впереди едущую машину, после чего снес ограждение и вылетел на газон. Иномарка задымилась, а мужчину вытащили из салона прохожие, рассказал URA.RU читатель. «На проспекте Сахарова легковушка на огромной скорости протаранила Citroën, который ехал впереди. В аварии никто серьезно не пострадал, но оперативно приехали скорая и полицейские. Пьяного водитель Renault еле вытащили из машины и поволокли подальше от нее, так как она задымилась», — сказал собеседник, отметив, что первая разбитая машина осталась на газоне, а вторая стоит в левом ряду. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. В ведомстве пояснили, что на данный момент инспекторы устанавливают обстоятельства ДТП.