В Академическом пьяный лихач устроил жесткое ДТП, вылетев на газон. Фото

В Екатеринбурге пьяный водитель иномарки протаранил машину и вылетел на газон
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, жезл, гибдд, инспектор дпс
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга днем 16 сентября пьяный водитель Renault врезался на скорости во впереди едущую машину, после чего снес ограждение и вылетел на газон. Иномарка задымилась, а мужчину вытащили из салона прохожие, рассказал URA.RU читатель.

«На проспекте Сахарова легковушка на огромной скорости протаранила Citroën, который ехал впереди. В аварии никто серьезно не пострадал, но оперативно приехали скорая и полицейские. Пьяного водитель Renault еле вытащили из машины и поволокли подальше от нее, так как она задымилась», — сказал собеседник, отметив, что первая разбитая машина осталась на газоне, а вторая стоит в левом ряду.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. В ведомстве пояснили, что на данный момент инспекторы устанавливают обстоятельства ДТП.

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В Академическом районе Екатеринбурга днем 16 сентября пьяный водитель Renault врезался на скорости во впереди едущую машину, после чего снес ограждение и вылетел на газон. Иномарка задымилась, а мужчину вытащили из салона прохожие, рассказал URA.RU читатель. «На проспекте Сахарова легковушка на огромной скорости протаранила Citroën, который ехал впереди. В аварии никто серьезно не пострадал, но оперативно приехали скорая и полицейские. Пьяного водитель Renault еле вытащили из машины и поволокли подальше от нее, так как она задымилась», — сказал собеседник, отметив, что первая разбитая машина осталась на газоне, а вторая стоит в левом ряду. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. В ведомстве пояснили, что на данный момент инспекторы устанавливают обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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