На Украине отвергли «мирный план» Шольца

МИД Украины: у Киева есть четкая позиция по саммиту мира

10 сентября 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

На Украине отвергли «мирный план» Шольца, заявил Тихий Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В МИД Украины отреагировали на мирный план канцлера ФРГ Олафа Шольца по урегулированию российско-украинского конфликта. По словам представителя ведомства Георгия Тихого, проект был отвергнут. «У нас четкая позиция — есть процесс саммит мира. Все страны, которые хотят внести свой вклад, мы приглашаем их принять участие в этом процессе», — отметил Тихий, комментируя предложение от Шольца. Его слова передает «РБК-Украина». Ранее издание La Repubblica сообщало, что Шольц разрабатывает личный план урегулирования конфликта на Украине. Уточняется, что проект напоминает Минские соглашения. Он не исключает передачу России части украинской территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что в Кремле не отмахиваются от предложений миру, однако не имеют информации о деталях плана Шольца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В МИД Украины отреагировали на мирный план канцлера ФРГ Олафа Шольца по урегулированию российско-украинского конфликта. По словам представителя ведомства Георгия Тихого, проект был отвергнут. «У нас четкая позиция — есть процесс саммит мира. Все страны, которые хотят внести свой вклад, мы приглашаем их принять участие в этом процессе», — отметил Тихий, комментируя предложение от Шольца. Его слова передает «РБК-Украина». Ранее издание La Repubblica сообщало, что Шольц разрабатывает личный план урегулирования конфликта на Украине. Уточняется, что проект напоминает Минские соглашения. Он не исключает передачу России части украинской территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что в Кремле не отмахиваются от предложений миру, однако не имеют информации о деталях плана Шольца.