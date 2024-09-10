На Украине отвергли «мирный план» Шольца

МИД Украины: у Киева есть четкая позиция по саммиту мира
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На Украине отвергли «мирный план» Шольца, заявил Тихий Фото:
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В МИД Украины отреагировали на мирный план канцлера ФРГ Олафа Шольца по урегулированию российско-украинского конфликта. По словам представителя ведомства Георгия Тихого, проект был отвергнут.

«У нас четкая позиция — есть процесс саммит мира. Все страны, которые хотят внести свой вклад, мы приглашаем их принять участие в этом процессе», — отметил Тихий, комментируя предложение от Шольца. Его слова передает «РБК-Украина».

Ранее издание La Repubblica сообщало, что Шольц разрабатывает личный план урегулирования конфликта на Украине. Уточняется, что проект напоминает Минские соглашения. Он не исключает передачу России части украинской территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что в Кремле не отмахиваются от предложений миру, однако не имеют информации о деталях плана Шольца.

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В МИД Украины отреагировали на мирный план канцлера ФРГ Олафа Шольца по урегулированию российско-украинского конфликта. По словам представителя ведомства Георгия Тихого, проект был отвергнут. «У нас четкая позиция — есть процесс саммит мира. Все страны, которые хотят внести свой вклад, мы приглашаем их принять участие в этом процессе», — отметил Тихий, комментируя предложение от Шольца. Его слова передает «РБК-Украина». Ранее издание La Repubblica сообщало, что Шольц разрабатывает личный план урегулирования конфликта на Украине. Уточняется, что проект напоминает Минские соглашения. Он не исключает передачу России части украинской территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что в Кремле не отмахиваются от предложений миру, однако не имеют информации о деталях плана Шольца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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