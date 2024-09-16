«Надеюсь, его поймают»: версия, кто напал на 12-летнюю школьницу под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом на 12-летнюю девочку мог напасть пьяный незнакомец

Девочку экстренно доставили в екатеринбургскую больницу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На 12-летнюю школьницу, которую нашли с тяжелыми травмами в селе Мостовском (Верхняя Пышма), мог напасть пьяный отдыхающий с базы отдыха «Солнечный остров», что находится недалеко от места, где обнаружили девочку. Такую версию URA.RU выдвинул двоюродный брат пострадавшей.

«Если бы кто-то из [местных жителей] это сделал, то его бы сразу нашли. Скорее всего, [напал] тот, кто отдыхал на базе. Надеюсь, что его быстро найдут», — сказал родственник.

Девочка пропала вечером 15 сентября. По словам местных, она ушла провожать подругу и не вернулась домой. Ее мама забила тревогу и обратилась за помощью.

Ночью 16 сентября школьницу нашли в кювете с пробитой головой и сломанной рукой. Ее увезли в екатеринбургскую больницу №9 и прооперировали. От операции девочка пока не отошла, сказал брат. В свердловских силовых структурах комментариев по теме нет.

По словам жителей, в селе до этого никаких криминальных историй не было. Взрослые спокойно отпускают детей гулять, не переживая, что с ними может что-то произойти.

Тропа, рядом с которой нашли девочку Фото: Сергей Бодров © URA.RU

По этой дороге часто ходят дети, сказали местные жители Фото: Сергей Бодров © URA.RU