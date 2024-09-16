«Надеюсь, его поймают»: версия, кто напал на 12-летнюю школьницу под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом на 12-летнюю девочку мог напасть пьяный незнакомец
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Девочку экстренно доставили в екатеринбургскую больницу (архивное фото) Фото:

На 12-летнюю школьницу, которую нашли с тяжелыми травмами в селе Мостовском (Верхняя Пышма), мог напасть пьяный отдыхающий с базы отдыха «Солнечный остров», что находится недалеко от места, где обнаружили девочку. Такую версию URA.RU выдвинул двоюродный брат пострадавшей.

«Если бы кто-то из [местных жителей] это сделал, то его бы сразу нашли. Скорее всего, [напал] тот, кто отдыхал на базе. Надеюсь, что его быстро найдут», — сказал родственник.

Новость по теме
Как пропала свердловская школьница, найденная с пробитой головой

Девочка пропала вечером 15 сентября. По словам местных, она ушла провожать подругу и не вернулась домой. Ее мама забила тревогу и обратилась за помощью.

Ночью 16 сентября школьницу нашли в кювете с пробитой головой и сломанной рукой. Ее увезли в екатеринбургскую больницу №9 и прооперировали. От операции девочка пока не отошла, сказал брат. В свердловских силовых структурах комментариев по теме нет.

По словам жителей, в селе до этого никаких криминальных историй не было. Взрослые спокойно отпускают детей гулять, не переживая, что с ними может что-то произойти.

Тропа, рядом с которой нашли девочку
Тропа, рядом с которой нашли девочку
Фото:
По этой дороге часто ходят дети, сказали местные жители
По этой дороге часто ходят дети, сказали местные жители
Фото:

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На 12-летнюю школьницу, которую нашли с тяжелыми травмами в селе Мостовском (Верхняя Пышма), мог напасть пьяный отдыхающий с базы отдыха «Солнечный остров», что находится недалеко от места, где обнаружили девочку. Такую версию URA.RU выдвинул двоюродный брат пострадавшей. «Если бы кто-то из [местных жителей] это сделал, то его бы сразу нашли. Скорее всего, [напал] тот, кто отдыхал на базе. Надеюсь, что его быстро найдут», — сказал родственник. Девочка пропала вечером 15 сентября. По словам местных, она ушла провожать подругу и не вернулась домой. Ее мама забила тревогу и обратилась за помощью. Ночью 16 сентября школьницу нашли в кювете с пробитой головой и сломанной рукой. Ее увезли в екатеринбургскую больницу №9 и прооперировали. От операции девочка пока не отошла, сказал брат. В свердловских силовых структурах комментариев по теме нет. По словам жителей, в селе до этого никаких криминальных историй не было. Взрослые спокойно отпускают детей гулять, не переживая, что с ними может что-то произойти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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