Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области

16 сентября 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Алексей Смирнов набрал 65,28% голосов Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года Алексей Смирнов официально вступил в должность главы Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Алексей Борисович Смирнов вступил в должность губернатора Курской области», сообщили в правительстве. На выборах главы региона он набрал 65,28% голосов. Голосование проходило досрочно с 28 августа по 5 сентября, поскольку в Курской области действуют режим контртеррористической операции, объявлена ЧС федерального уровня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Алексей Смирнов официально вступил в должность главы Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Алексей Борисович Смирнов вступил в должность губернатора Курской области», сообщили в правительстве. На выборах главы региона он набрал 65,28% голосов. Голосование проходило досрочно с 28 августа по 5 сентября, поскольку в Курской области действуют режим контртеррористической операции, объявлена ЧС федерального уровня.