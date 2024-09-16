Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области

Алексей Смирнов набрал 65,28% голосов
новость из сюжетаВыборы в России 6—8 сентября 2024 года
Алексей Смирнов официально вступил в должность главы Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Алексей Борисович Смирнов вступил в должность губернатора Курской области», сообщили в правительстве. На выборах главы региона он набрал 65,28% голосов. Голосование проходило досрочно с 28 августа по 5 сентября, поскольку в Курской области действуют режим контртеррористической операции, объявлена ЧС федерального уровня.
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