Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). День второй., смирнов алексей
Алексей Смирнов набрал 65,28% голосов Фото:
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Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Алексей Смирнов официально вступил в должность главы Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Алексей Борисович Смирнов вступил в должность губернатора Курской области», сообщили в правительстве. На выборах главы региона он набрал 65,28% голосов. Голосование проходило досрочно с 28 августа по 5 сентября, поскольку в Курской области действуют режим контртеррористической операции, объявлена ЧС федерального уровня.

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Алексей Смирнов официально вступил в должность главы Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Алексей Борисович Смирнов вступил в должность губернатора Курской области», сообщили в правительстве. На выборах главы региона он набрал 65,28% голосов. Голосование проходило досрочно с 28 августа по 5 сентября, поскольку в Курской области действуют режим контртеррористической операции, объявлена ЧС федерального уровня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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