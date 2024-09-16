Челябинский банк-банкрот «Резерв» ликвидировали

Обанкроченный банк «Резерв» ликвидировали. Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ, сообщили в офисе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
«В ЕГРЮЛ 11 сентября внесена запись о ликвидации кредитной организации „Банк социального развития ‚Резерв‘“. В связи с этим агентством завершен прием требований о выплате возмещения по вкладам от вкладчиков банка», — заявили в АСВ.
В заявлении отмечено, что вкладчики, не потребовавшие в срок выплатить компенсацию, могут это сделать позже при наличии одной из трех уважительных причин. Срок можно восстановить по решению правления АСВ. Для этого надо доказать, что обратиться вовремя вкладчик не смог из-за чрезвычайных обстоятельств, болезни или службы в армии.
Дело о банкротстве финансовой организации «Резерв» было возбуждено в сентябре 2017 года, и уже в октябре банк признали несостоятельным. В процессе конкурсного производства управляющим назначили АСВ. Осенью 2023 года от третьего лица поступило заявление о намерении погасить обязательства банка. В результате, к февралю 2024 года вкладчики получили 1,3 миллиарда рублей, из которых третью часть вернула бизнесвумен Алла Тимошенкова. бизнесвумен потребовала от акционеров выплатить ей 788 млн рублей, но затем от претензий отказалась.
Банк «Резерв» был основан в 1993 году и находился в собственности бизнесмена Александра Иванова с 2009 по 2017 годы. Затем контроль над банком перешел к группе физлиц во главе с Андреем Андреевым из Москвы.
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