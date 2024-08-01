Кредитор передумал взыскивать 788 миллионов с экс-владельцев челябинского банка-банкрота

Суд снял арест с имущества бывших собственников челябинского банка-банкрота

01 августа 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Кредитор банка Алла Тимошенкова отказалась требовать 788 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске конкурсный кредитор Алла Тимошенкова передумала требовать к взысканию 788 млн рублей с контролировавших работу ныне обанкроченного банка «Резерв». Как следует из судебного определения, с имущества и бизнес-долей 15 человек и их наследников сняты аресты. «Принять отказ Тимошенковой Аллы Александровны от искового заявления (в части отдельных ответчиков) о взыскании в солидарном порядке убытков в размере 788 157 552 рублей 60 копеек в отношении следующих лиц: Антонова Игоря Юрьевича; Бажанова Алексея Владимировича [и еще тринадцати лиц]. ответчиков прекратить. Отменить обеспечительные меры», — отмечено в определении суда (имеется в распоряжении URA.RU). Другим заявлением кредитор отказалась от требований признать недействительной цепочку сделок. В основном договоры по ним заключались иными лицами. Размер платежей по сделкам носил значительный характер. Так, Сергей Демидов в мае 2017 года перевел остальным суммы денег в размере от 49,590 млн до 187,2 млн рублей, также приобретались акции и выдавались кредиты. В деле фигурируют две группы лиц. Тимошенкова в своих ходатайствах в суд условно разделила их на старых и новых собственников банка. Действия первых кредитор противоправными не посчитала, отметив, что при них нормативы деятельности соблюдались. Решения второй группы бизнес-леди связала с причинением банку убытков. Кредитор сделала вывод о том, что входившие в органы управления совладельцы реализовали финансовую схему. В соответствии с ней, новые владельцы приобрели акции «Резерва», а затем получили кредиты, вернув потраченные на приобретение банка деньги. На заемные средства были приобретены 18 объектов недвижимости. Теперь эти активы взысканы по суду. Их получение стало возможным при сохранении действительности сделок. В конкурсную массу изъято восемь жилых домов и столько же земельных участков, производственный и бытовой корпуса. Объекты расположены в Мурманске и Московской области. Потраченные на них деньги привели к появлению недостачи в кредитно-кассовом офисе «Столичный». Дело о банкротстве в отношении «Резерва» возбуждено в сентябре 2017 года. Спустя месяц финансовая организация признана несостоятельной. Была запущена процедура конкурсного производства, управляющим суд назначил Агентство по страхованию вкладов («АСВ»). Требование о признании недействительными сделок было выделено в обособленный спор, слушания по которому в ноябре 2023 года приостановились. Причиной послужило поступление «АСВ» заявления от третьего лица о намерении оплатить обязательства банка. Это было сделано, и к февралю вкладчики получили свои деньги, а кредитором в порядке правопреемства стала Тимошенкова. Совокупно 251 вкладчику вернулось 1,3 млрд рублей средств, треть из которых погасила бизнесвумен. Банк «Резерв» основан в 1993 году. В 2009—2017 годах принадлежал бизнесмену из Екатеринбурга Александру Иванову и связанным с ним лицам. Затем собственность перешла под контроль группы физлиц Андрея Андреева из Москвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске конкурсный кредитор Алла Тимошенкова передумала требовать к взысканию 788 млн рублей с контролировавших работу ныне обанкроченного банка «Резерв». Как следует из судебного определения, с имущества и бизнес-долей 15 человек и их наследников сняты аресты. «Принять отказ Тимошенковой Аллы Александровны от искового заявления (в части отдельных ответчиков) о взыскании в солидарном порядке убытков в размере 788 157 552 рублей 60 копеек в отношении следующих лиц: Антонова Игоря Юрьевича; Бажанова Алексея Владимировича [и еще тринадцати лиц]. ответчиков прекратить. Отменить обеспечительные меры», — отмечено в определении суда (имеется в распоряжении URA.RU). Другим заявлением кредитор отказалась от требований признать недействительной цепочку сделок. В основном договоры по ним заключались иными лицами. Размер платежей по сделкам носил значительный характер. Так, Сергей Демидов в мае 2017 года перевел остальным суммы денег в размере от 49,590 млн до 187,2 млн рублей, также приобретались акции и выдавались кредиты. В деле фигурируют две группы лиц. Тимошенкова в своих ходатайствах в суд условно разделила их на старых и новых собственников банка. Действия первых кредитор противоправными не посчитала, отметив, что при них нормативы деятельности соблюдались. Решения второй группы бизнес-леди связала с причинением банку убытков. Кредитор сделала вывод о том, что входившие в органы управления совладельцы реализовали финансовую схему. В соответствии с ней, новые владельцы приобрели акции «Резерва», а затем получили кредиты, вернув потраченные на приобретение банка деньги. На заемные средства были приобретены 18 объектов недвижимости. Теперь эти активы взысканы по суду. Их получение стало возможным при сохранении действительности сделок. В конкурсную массу изъято восемь жилых домов и столько же земельных участков, производственный и бытовой корпуса. Объекты расположены в Мурманске и Московской области. Потраченные на них деньги привели к появлению недостачи в кредитно-кассовом офисе «Столичный». Дело о банкротстве в отношении «Резерва» возбуждено в сентябре 2017 года. Спустя месяц финансовая организация признана несостоятельной. Была запущена процедура конкурсного производства, управляющим суд назначил Агентство по страхованию вкладов («АСВ»). Требование о признании недействительными сделок было выделено в обособленный спор, слушания по которому в ноябре 2023 года приостановились. Причиной послужило поступление «АСВ» заявления от третьего лица о намерении оплатить обязательства банка. Это было сделано, и к февралю вкладчики получили свои деньги, а кредитором в порядке правопреемства стала Тимошенкова. Совокупно 251 вкладчику вернулось 1,3 млрд рублей средств, треть из которых погасила бизнесвумен. Банк «Резерв» основан в 1993 году. В 2009—2017 годах принадлежал бизнесмену из Екатеринбурга Александру Иванову и связанным с ним лицам. Затем собственность перешла под контроль группы физлиц Андрея Андреева из Москвы.