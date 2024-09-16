Двух учеников, пострадавших при нападении на челябинскую школу, прооперировали

Двух учеников челябинской школы № 68, пострадавших 16 сентября при нападении подростка с молотком и ножом, прооперированы после телемедицинских консультаций. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«Сразу после случившегося информация была оперативно доведена до министра здравоохранения Российской Федерации, незамедлительно были организованы телемедицинские консультации с ведущими специалистами профильных федеральных центров. В них приняли участие врачи Российской детской клинической больницы, Национального центра нейрохирургии имени Бурденко и Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова. Двое детей прооперированы, состояние стабильное», — сообщили в пресс-службе министерства.
В минздраве добавили, что третий ребенок и учительница в оперативном лечении не нуждаются. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Нападение произошло утром 16 сентября. Вооруженный ножом, молотком и пневматическим пистолетом 13-летний школьник зашел в класс, где принялся избивать одноклассников. Одну из девочек он ударил молотком, другую — ножом. Травмы также получила учительница, которая пыталась остановить нападавшего. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. По одной из версий, Роман Г. мстил издевавшейся над ним девочке. По другой — «подсел» на суицидальный квест в деструктивной группе в соцсетях.
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