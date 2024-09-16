Свердловчане отказались раскупать билеты на концерт Shaman’а

Shaman выступит в конце сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) — один из самых патриотичных и ярких певцов современности, которого ценят в Кремле, едет в конце сентября в Екатеринбург и Нижний Тагил. Концерты пройдут через полторы недели, но свердловчане не торопятся покупать билеты.

Shaman везет новую концертную программу под названием «Победа!», где он презентует новые песни и не забудет о старых хитах: «Я русский», «Ты моя», «Мой бой», «Мед» и другие. «Достаточно посмотреть, как быстро уменьшается количество билетов на концерт Shaman’а, чтобы убедиться, с каким нетерпением поклонники ждут исполнителя в своем городе», — говорится в анонсе мероприятия.

На деле билетов в наличии еще много. Первым городом, куда приедет певец, станет Нижний Тагил — там звезда споет 24 сентября в спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург-форум». Судя по сайту билетного оператора, больше половины билетов не продано.

Что касается Екатеринбурга, Shaman встретится с поклонниками 25 сентября. Глядя на схему зала, видно, что раскуплены самые дорогие билеты (кроме одного), при этом в феврале 2024 года эти же места стоили на 1000 рублей дороже и разлетались за два месяца до мероприятия. Пригласительные дешевой и средней ценовой категории до сих пор есть в наличии.

В 2023 году все билеты на концерт Shaman продали за две недели до концерта. Тогда певец выступал в день начала спецоперации — 24 февраля.

Такой ценовой сегмент и количество свободных мест было в декабре 2023 года — за два месяца до шоу Скриншот с сайта концертной площадки

А вот как обстоят дела с билетами за полторы недели до выступления — в сентябре 2024 года Скриншот с сайта концертной площадки

В Нижнем Тагил и куплена лишь малая часть Скриншот с сайта «Яндекс Афиша»