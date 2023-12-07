Екатеринбуржцы кинулись раскупать билеты на концерт SHAMAN. Скрин

В Екатеринбурге в феврале выступит певец SHAMAN

08 декабря 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Последний раз SHAMAN выступал в Екатеринбурге в День Победы Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбуржцы начали разбирать самые дешевые и дорогие билеты на концерт певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), песни которого особенно ценят в Кремле. Он приедет в столицу Урала в начале февраля 2024 года. Судя по сайту концертной площадки, на данный момент раскуплены все места в бельэтаже и на балконах. Также осталось всего два билета возле сцены за 10 тысяч рублей. Стоит отметить, что в прошлом году на 23 февраля SHAMAN собрал полный зал в Екатеринбурге. Творчество певца высоко оценивает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, также положительно высказывались о нем и в Кремле. По данным ВЦИОМ, треть опрошенных россиян назвали Ярослава Дронова лучшим певцом 2023 года. Последний раз SHAMAN выступал в Екатеринбурге 9 мая этого года. Он решил петь в День Победы на Урале, а не в Москве, потому что для него все города равны, и он хотел порадовать екатеринбуржцев своим выступлением. Билетов нет возле сцены и в дальней части зала Скриншот с сайта «МТС Live Холл»

Екатеринбуржцы начали разбирать самые дешевые и дорогие билеты на концерт певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), песни которого особенно ценят в Кремле. Он приедет в столицу Урала в начале февраля 2024 года. Судя по сайту концертной площадки, на данный момент раскуплены все места в бельэтаже и на балконах. Также осталось всего два билета возле сцены за 10 тысяч рублей. Стоит отметить, что в прошлом году на 23 февраля SHAMAN собрал полный зал в Екатеринбурге. Творчество певца высоко оценивает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, также положительно высказывались о нем и в Кремле. По данным ВЦИОМ, треть опрошенных россиян назвали Ярослава Дронова лучшим певцом 2023 года. Последний раз SHAMAN выступал в Екатеринбурге 9 мая этого года. Он решил петь в День Победы на Урале, а не в Москве, потому что для него все города равны, и он хотел порадовать екатеринбуржцев своим выступлением.