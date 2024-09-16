Курганские силовики штурмом взяли дом с подозреваемыми в убийстве челябинца. Фото, видео

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Курганские силовики взяли штурмом дом с подозреваемыми
Курганские силовики взяли штурмом дом с подозреваемыми Фото:

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области при поддержке СОБР «Гром» задержали лиц, подозреваемых в убийстве жителя Челябинска более 10 лет назад. Силовики с автоматами ворвались в дом к подозреваемым через окно. Кадры и фото задержания опубликовала пресс-служба УМВД.

«Подозреваемые были установлены благодаря совместной работе оперативников и экспертов, проведению ДНК-экспертиз», — отметили в полиции. Уголовное дело было раскрыто совместно с сотрудниками следственного управления.

Пострадавший приехал в Щучье из Челябинска на рыбалку в декабре 2013 года. По данным следствия, трое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили 65-летнего мужчину. После побоев они вывезли его в лес и выстрелили в голову из ружья. О пропаже мужчины в полицию заявила его супруга.

Подозреваемые были задержаны 13 сентября 2024 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство группой лиц». Задержанных допросили. Двое из них признались в совершенном. Судом по мотивированному ходатайству следователя трем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, рассказали в курганском СУ СК.

Первоначально убийство не было раскрыто по горячим следам, а подозреваемые смогли обеспечить себе алиби. Проведенные генетические экспертизы с одежды убитого показали профили частиц ДНК задержанных лиц.

Курганские силовики задержали подозреваемых в групповом убийстве
Курганские силовики задержали подозреваемых в групповом убийстве
Фото:
Задержанные дают показания по делу об убийстве челябинца
Задержанные дают показания по делу об убийстве челябинца
Фото:

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Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области при поддержке СОБР «Гром» задержали лиц, подозреваемых в убийстве жителя Челябинска более 10 лет назад. Силовики с автоматами ворвались в дом к подозреваемым через окно. Кадры и фото задержания опубликовала пресс-служба УМВД. «Подозреваемые были установлены благодаря совместной работе оперативников и экспертов, проведению ДНК-экспертиз», — отметили в полиции. Уголовное дело было раскрыто совместно с сотрудниками следственного управления. Пострадавший приехал в Щучье из Челябинска на рыбалку в декабре 2013 года. По данным следствия, трое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили 65-летнего мужчину. После побоев они вывезли его в лес и выстрелили в голову из ружья. О пропаже мужчины в полицию заявила его супруга. Подозреваемые были задержаны 13 сентября 2024 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство группой лиц». Задержанных допросили. Двое из них признались в совершенном. Судом по мотивированному ходатайству следователя трем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, рассказали в курганском СУ СК. Первоначально убийство не было раскрыто по горячим следам, а подозреваемые смогли обеспечить себе алиби. Проведенные генетические экспертизы с одежды убитого показали профили частиц ДНК задержанных лиц.
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