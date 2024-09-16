Акционеры «Уральских авиалиний» сняли с должности основателя компании Скуратова

Акционеры «Уральских авиалиний» 16 сентября официально отправили в отставку гендиректора компании Сергея Скуратова, утвердив его сына Кирилла Скуратова на освобожденную должность. Более 148 тысяч держателей акций проголосовали «за» перестановку. Это следует из решения общих собраний акционеров, с которым ознакомилось URA.RU.
«Результат голосования по вопросу повестки дня: досрочное прекращение полномочий генерального директора общества. За — 148611, против — 10, воздержался — 156. Формулировка принятого решения: досрочно прекратить полномочия Скуратова Сергея Николаевича — генерального директора общества», — следует из решения.
За кандидатуру Кирилла Скуратова на пост гендиректора «Уральских авиалиний» акционеры отдали 148670 голосов. Выступил против только один участник, а воздержались — 110.
Заседание совета директоров, на котором приняли решение об отставке основного бенефициара авиакомпании Сергея Скуратова, состоялось 8 августа. Информация о решении Скуратова-старшего отказаться от полномочий члена совета директоров, члена правления общества появилась вечером 7 августа.
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