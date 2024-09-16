Акционеры «Уральских авиалиний» сняли с должности основателя компании Скуратова

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Интервью с Сергеем Скуратовым. Уральские Авиалинии. Екатеринбург, скуратов сергей
Более 148 тысяч акционеров поддержали отставку Сергея Скуратова Фото:

Акционеры «Уральских авиалиний» 16 сентября официально отправили в отставку гендиректора компании Сергея Скуратова, утвердив его сына Кирилла Скуратова на освобожденную должность. Более 148 тысяч держателей акций проголосовали «за» перестановку. Это следует из решения общих собраний акционеров, с которым ознакомилось URA.RU.

«Результат голосования по вопросу повестки дня: досрочное прекращение полномочий генерального директора общества. За — 148611, против — 10, воздержался — 156. Формулировка принятого решения: досрочно прекратить полномочия Скуратова Сергея Николаевича — генерального директора общества», — следует из решения.

За кандидатуру Кирилла Скуратова на пост гендиректора «Уральских авиалиний» акционеры отдали 148670 голосов. Выступил против только один участник, а воздержались — 110.

Заседание совета директоров, на котором приняли решение об отставке основного бенефициара авиакомпании Сергея Скуратова, состоялось 8 августа. Информация о решении Скуратова-старшего отказаться от полномочий члена совета директоров, члена правления общества появилась вечером 7 августа.

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Акционеры «Уральских авиалиний» 16 сентября официально отправили в отставку гендиректора компании Сергея Скуратова, утвердив его сына Кирилла Скуратова на освобожденную должность. Более 148 тысяч держателей акций проголосовали «за» перестановку. Это следует из решения общих собраний акционеров, с которым ознакомилось URA.RU. «Результат голосования по вопросу повестки дня: досрочное прекращение полномочий генерального директора общества. За — 148611, против — 10, воздержался — 156. Формулировка принятого решения: досрочно прекратить полномочия Скуратова Сергея Николаевича — генерального директора общества», — следует из решения. За кандидатуру Кирилла Скуратова на пост гендиректора «Уральских авиалиний» акционеры отдали 148670 голосов. Выступил против только один участник, а воздержались — 110. Заседание совета директоров, на котором приняли решение об отставке основного бенефициара авиакомпании Сергея Скуратова, состоялось 8 августа. Информация о решении Скуратова-старшего отказаться от полномочий члена совета директоров, члена правления общества появилась вечером 7 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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