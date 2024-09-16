Военкор Коц назвал единственное событие, которое потребует новой мобилизации

Увеличение численности ВС РФ до 1,5 миллионов военнослужащих, произошедшее 16 сентября, не приведет к мобилизации. Об этом сообщил военкор Александр Коц, добавив, что мобилизация может потребоваться только в случае полноценной войны с НАТО.
«Мне кажется, чтобы произошла мобилизация, НАТО должно объявить нам войну. Официально, с разрывом дипотношений. А штатка сейчас расширяется как раз для того, чтобы мобилизацию не объявлять», — заявил Александр Коц в своем telegram-канале.
Военкор подчеркнул, что вследствие увеличения численности армии формируются резервные войска. Коц выразил надежду, что будут созданы штатные места служб БПЛА в тех полках, где их нет. По его словам, возможность увеличения ВС на 180 тысяч человек появилась благодаря количеству поступающих на контрактную службу.
Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев сообщил, что такие меры необходимы для создания новых соединений и частей, которые будут участвовать в СВО. Он уточнил, что эти подразделения формируются из добровольцев, подписывающих контракт с Минобороны.
Указом президента РФ Владимиром Путиным штатная численность ВС России была увеличена до 2 389 130 человек, из которых 1,5 миллиона — это военнослужащие. В прошлый раз Путин увеличил штатную численность в декабре 2023 года, тогда она составила 2 209 130 человек.
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