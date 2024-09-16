Экс-замглавы кубанского МЧС обвинили в организации убийства

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, статья, суд
Сергея Симоненко обвинили в организации покушения на убийство Фото:

Бывший заместитель главы Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко обвиняется в организации покушения на убийство и умышленном уничтожении имущества. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Экс-замглавы кубанского ГУ МЧС Симоненко обвинили в организации покушения на убийство и умышленном уничтожении имущества», — уточняется в ведомстве. Следствие не раскрывает подробностей дела, но сообщает, что обвинения против Симоненко выдвинуты правоохранительными органами. Информации о том, кто мог быть целью покушения или какое имущество могло быть уничтожено, нет.

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Бывший заместитель главы Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко обвиняется в организации покушения на убийство и умышленном уничтожении имущества. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Экс-замглавы кубанского ГУ МЧС Симоненко обвинили в организации покушения на убийство и умышленном уничтожении имущества», — уточняется в ведомстве. Следствие не раскрывает подробностей дела, но сообщает, что обвинения против Симоненко выдвинуты правоохранительными органами. Информации о том, кто мог быть целью покушения или какое имущество могло быть уничтожено, нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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