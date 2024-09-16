Экс-замглавы кубанского МЧС обвинили в организации убийства

16 сентября 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Сергея Симоненко обвинили в организации покушения на убийство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший заместитель главы Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко обвиняется в организации покушения на убийство и умышленном уничтожении имущества. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Экс-замглавы кубанского ГУ МЧС Симоненко обвинили в организации покушения на убийство и умышленном уничтожении имущества», — уточняется в ведомстве. Следствие не раскрывает подробностей дела, но сообщает, что обвинения против Симоненко выдвинуты правоохранительными органами. Информации о том, кто мог быть целью покушения или какое имущество могло быть уничтожено, нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший заместитель главы Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко обвиняется в организации покушения на убийство и умышленном уничтожении имущества. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Экс-замглавы кубанского ГУ МЧС Симоненко обвинили в организации покушения на убийство и умышленном уничтожении имущества», — уточняется в ведомстве. Следствие не раскрывает подробностей дела, но сообщает, что обвинения против Симоненко выдвинуты правоохранительными органами. Информации о том, кто мог быть целью покушения или какое имущество могло быть уничтожено, нет.