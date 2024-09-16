Экс-замглавы кубанского МЧС обвинили в организации убийства

Бывший заместитель главы Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко обвиняется в организации покушения на убийство и умышленном уничтожении имущества. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Экс-замглавы кубанского ГУ МЧС Симоненко обвинили в организации покушения на убийство и умышленном уничтожении имущества», — уточняется в ведомстве. Следствие не раскрывает подробностей дела, но сообщает, что обвинения против Симоненко выдвинуты правоохранительными органами. Информации о том, кто мог быть целью покушения или какое имущество могло быть уничтожено, нет.
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