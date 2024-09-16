Чиновник правительства ХМАО сделал заявление перед отставкой

Глава департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев сделал заявление перед отставкой. На официальном сайте югорского правительства опубликован текст его прощального обращения, в котором чиновник говорит, что оставил деппром в надежных руках.
«Это был период, полный интересных задач и проектов, и я благодарен каждому за поддержку и сотрудничество. В этом году Югра вошла в топ-16 регионов по реализации промышленной политики, запущены новые проекты в обрабатывающей промышленности, туризме и сельском хозяйстве. Общими усилиями мы помогли многим предприятиям добиться успеха, открыть новые производственные линии и кратно увеличить промпроизводство округа. Пришло время двигаться дальше. Оставляю департамент в надежных руках и уверен, что наша команда продолжит развиваться и достигать новых высот», — прокомменитировал экс-глава деппрома Зайцев.
Исполняющим обязанности главы деппрома назначен заместитель Зайцева Виктор Гамузов. Еще летом он возглавлял депэкономразвития администрации Тюмени. Гамузов считается давним соратником губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Источники отмечают, что они вместе учились в школе в Урае, и что Гамузову со временем прочат пост главы деппрома.
Ранее URA.RU сообщало об отставке Зайцева. Инсайдерская информация подтвердилась.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!