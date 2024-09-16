На звезду сериала «Король и шут» завели дело о контрабанде наркотиков: чем известен артист Ткачук

Российского актера Евгения Ткачука обвинили в контрабанде наркотиков

16 сентября 2024 в 20:06 Размер текста - 17 +

Евгений Ткачук был задержан в аэропорту Пулково по подозрению в контрабанде наркотиков Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Актер Евгений Ткачук оказался в центре скандала 15 сентября. Звезду российской киноиндустрии задержали в аэропорту Пулково. Артист стал фигурантом уголовного дела о контрабанде и хранении наркотиков. Чем известен Евгений Ткачук и что известно о его задержании — в материале URA.RU. Евгений Ткачук родился в семье актеров Российский актер театра и кино Евгений Ткачук родился 23 июля 1984 года в туркменской столице — Ашхабаде. Его родители были связаны с искусством. Отец играл в Народном театре, что, вероятно, повлияло на выбор профессии сына. Когда Ткачук был маленьким, его семья переехала в Сызрань, где Евгений окончил школу и отправился в Москву, чтобы поступить в ГИТИС на актерский факультет. Его талант заметили еще в студенческие годы, когда он получил первую премию за дебют в Театре наций. Кинодебют и работа в кадре В 2007 году Ткачук дебютировал в кино, сыграв роль солдата в фильме мэтра российской кинорежиссуры Александра Сокурова «Александра». Ткачук запомнился публике по своим ролям в таких крупных проектах, как «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Тихий Дон» и «Король и Шут». Однако его профессиональные интересы не ограничиваются кино и телевидением. В 2016 году он основал собственный Конно-драматический театр «ВелесО», где ставил спектакли с участием лошадей, сочетая страсть к театру и верховой езде. Евгений Ткачук во время спектакля «Степан Разин» в постановке конно-драматического театра «Велесо» Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Контрабанда или хранение Звезду кино задержали в аэропорту Пулково 15 сентября. По данным правоохранительных органов, у актера в багаже была обнаружена курительная трубка и сверток с запрещенным веществом. После проведения медицинского освидетельствования Ткачука отпустили под подписку о невыезде, а расследование по делу продолжается. На данный момент правоохранители проводят экспертизу изъятого у актера вещества, и исход дела будет зависеть от результата. По информации telegram-канала Mash, у Ткачука, предположительно, была найдена марихуана. Если экспертиза подтвердит наличие наркотиков, актеру может грозить серьезное наказание. По статье 229.1 УК РФ о контрабанде наркотических средств предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Возможные последствия По словам юриста Михаила Салкина, важным фактором станет то, в каком объеме и на каком этапе обнаружили наркотики. Если размер партии будет признан, Ткачука могут осудить на срок от 10 до 20 лет. В случае меньших объемов или другого места задержания возможны более мягкие обвинения по статье о хранении наркотиков, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы, передает NEWS.ru . Евгений Ткачук на церемонии вручения премии «Золотой орел» 2024 года Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Евгений Ткачук оказался в центре скандала 15 сентября. Звезду российской киноиндустрии задержали в аэропорту Пулково. Артист стал фигурантом уголовного дела о контрабанде и хранении наркотиков. Чем известен Евгений Ткачук и что известно о его задержании — в материале URA.RU. Российский актер театра и кино Евгений Ткачук родился 23 июля 1984 года в туркменской столице — Ашхабаде. Его родители были связаны с искусством. Отец играл в Народном театре, что, вероятно, повлияло на выбор профессии сына. Когда Ткачук был маленьким, его семья переехала в Сызрань, где Евгений окончил школу и отправился в Москву, чтобы поступить в ГИТИС на актерский факультет. Его талант заметили еще в студенческие годы, когда он получил первую премию за дебют в Театре наций. В 2007 году Ткачук дебютировал в кино, сыграв роль солдата в фильме мэтра российской кинорежиссуры Александра Сокурова «Александра». Ткачук запомнился публике по своим ролям в таких крупных проектах, как «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Тихий Дон» и «Король и Шут». Однако его профессиональные интересы не ограничиваются кино и телевидением. В 2016 году он основал собственный Конно-драматический театр «ВелесО», где ставил спектакли с участием лошадей, сочетая страсть к театру и верховой езде. Звезду кино задержали в аэропорту Пулково 15 сентября. По данным правоохранительных органов, у актера в багаже была обнаружена курительная трубка и сверток с запрещенным веществом. После проведения медицинского освидетельствования Ткачука отпустили под подписку о невыезде, а расследование по делу продолжается. На данный момент правоохранители проводят экспертизу изъятого у актера вещества, и исход дела будет зависеть от результата. По информации telegram-канала Mash, у Ткачука, предположительно, была найдена марихуана. Если экспертиза подтвердит наличие наркотиков, актеру может грозить серьезное наказание. По статье 229.1 УК РФ о контрабанде наркотических средств предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. По словам юриста Михаила Салкина, важным фактором станет то, в каком объеме и на каком этапе обнаружили наркотики. Если размер партии будет признан, Ткачука могут осудить на срок от 10 до 20 лет. В случае меньших объемов или другого места задержания возможны более мягкие обвинения по статье о хранении наркотиков, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы, передает NEWS.ru.