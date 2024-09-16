Силовики устроили облаву на нелегальных мигрантов в хостеле Москвы

СК нашел нелегальных мигрантов в хостеле Москвы

16 сентября 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Проверка в хостеле проходила на фоне расследования уголовного дела о самовольном переустройстве подвала жилого дома Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве Следственный комитет совместно с оперативными службами провели обыск в хостеле на улице Зоологической, выявив 108 иностранных граждан, которые, предположительно, нарушали миграционное законодательство. Об этом сообщили в СК РФ. «В рамках расследования данного уголовного дела получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле. Он располагается на улице Зоологической в городе Москве», — уточнили в посте официального telegram-канала СК Москвы. В материале уточняется, что проверка проходила на фоне расследования по признакам преступления ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Неизвестные лица в подвальном помещении жилого дома на Шелепихинской набережной самовольно переустроили помещение, устанавлив инженерные сети и оборудование для возможного использования его в качестве временного места проживания. Задержанные лица доставлены в правоохранительные органы для проверки возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона. Кроме этого два гражданина поставлены на воинский учет и им вручены повестки. Ранее сообщалось, что в Москве задержали 439 иностранных граждан в хостеле на улице Профсоюзной, нарушавших миграционное законодательство. Задержание произошло в рамках обыска по уголовному делу об организации экстремистского сообщества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве Следственный комитет совместно с оперативными службами провели обыск в хостеле на улице Зоологической, выявив 108 иностранных граждан, которые, предположительно, нарушали миграционное законодательство. Об этом сообщили в СК РФ. «В рамках расследования данного уголовного дела получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле. Он располагается на улице Зоологической в городе Москве», — уточнили в посте официального telegram-канала СК Москвы. В материале уточняется, что проверка проходила на фоне расследования по признакам преступления ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Неизвестные лица в подвальном помещении жилого дома на Шелепихинской набережной самовольно переустроили помещение, устанавлив инженерные сети и оборудование для возможного использования его в качестве временного места проживания. Задержанные лица доставлены в правоохранительные органы для проверки возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона. Кроме этого два гражданина поставлены на воинский учет и им вручены повестки. Ранее сообщалось, что в Москве задержали 439 иностранных граждан в хостеле на улице Профсоюзной, нарушавших миграционное законодательство. Задержание произошло в рамках обыска по уголовному делу об организации экстремистского сообщества.