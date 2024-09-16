Силовики устроили облаву на нелегальных мигрантов в хостеле Москвы

СК нашел нелегальных мигрантов в хостеле Москвы
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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , силовики, оцепление, место преступления, росгвардейцы
Проверка в хостеле проходила на фоне расследования уголовного дела о самовольном переустройстве подвала жилого дома Фото:

В Москве Следственный комитет совместно с оперативными службами провели обыск в хостеле на улице Зоологической, выявив 108 иностранных граждан, которые, предположительно, нарушали миграционное законодательство. Об этом сообщили в СК РФ.

«В рамках расследования данного уголовного дела получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле. Он располагается на улице Зоологической в городе Москве», — уточнили в посте официального telegram-канала СК Москвы.

В материале уточняется, что проверка проходила на фоне расследования по признакам преступления ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Неизвестные лица в подвальном помещении жилого дома на Шелепихинской набережной самовольно переустроили помещение, устанавлив инженерные сети и оборудование для возможного использования его в качестве временного места проживания.

Задержанные лица доставлены в правоохранительные органы для проверки возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона. Кроме этого два гражданина поставлены на воинский учет и им вручены повестки.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 439 иностранных граждан в хостеле на улице Профсоюзной, нарушавших миграционное законодательство. Задержание произошло в рамках обыска по уголовному делу об организации экстремистского сообщества.

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В Москве Следственный комитет совместно с оперативными службами провели обыск в хостеле на улице Зоологической, выявив 108 иностранных граждан, которые, предположительно, нарушали миграционное законодательство. Об этом сообщили в СК РФ. «В рамках расследования данного уголовного дела получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле. Он располагается на улице Зоологической в городе Москве», — уточнили в посте официального telegram-канала СК Москвы. В материале уточняется, что проверка проходила на фоне расследования по признакам преступления ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Неизвестные лица в подвальном помещении жилого дома на Шелепихинской набережной самовольно переустроили помещение, устанавлив инженерные сети и оборудование для возможного использования его в качестве временного места проживания. Задержанные лица доставлены в правоохранительные органы для проверки возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона. Кроме этого два гражданина поставлены на воинский учет и им вручены повестки. Ранее сообщалось, что в Москве задержали 439 иностранных граждан в хостеле на улице Профсоюзной, нарушавших миграционное законодательство. Задержание произошло в рамках обыска по уголовному делу об организации экстремистского сообщества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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