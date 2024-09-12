В Москве задержали сотни нелегальных мигрантов в одном хостеле

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Мигранты у экзаменационного отдела ГИБДД. Екатеринбург , мигранты, очередь , столпотворение, толпа
В Москве в хостеле на Профсоюзной задержали 439 иностранных граждан Фото:

В Москве в рамках уголовного дела, связанного с организацией экстремистского сообщества, проведен обыск в хостеле, где были задержаны 439 иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Москве.

«В ходе обыска в хостеле, расположенном на улице Профсоюзной, было установлено, что 439 иностранных граждан проживали там с нарушением миграционного законодательства», — уточнили в посте официального telegram-канала Судебного комитета Москвы.

Ранее сообщалось, что в Госдуме депутаты ЛДПР предложили законопроект, по которому мигрантов с судимостью будут лишать разрешения на проживание в России. Согласно содержанию, законопроект предусматривает отказ в выдаче временного разрешения на проживание иностранцу при совершении любого правонарушения, а не только при наличии тяжкого преступления.

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В Москве в рамках уголовного дела, связанного с организацией экстремистского сообщества, проведен обыск в хостеле, где были задержаны 439 иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Москве. «В ходе обыска в хостеле, расположенном на улице Профсоюзной, было установлено, что 439 иностранных граждан проживали там с нарушением миграционного законодательства», — уточнили в посте официального telegram-канала Судебного комитета Москвы. Ранее сообщалось, что в Госдуме депутаты ЛДПР предложили законопроект, по которому мигрантов с судимостью будут лишать разрешения на проживание в России. Согласно содержанию, законопроект предусматривает отказ в выдаче временного разрешения на проживание иностранцу при совершении любого правонарушения, а не только при наличии тяжкого преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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