В Москве задержали сотни нелегальных мигрантов в одном хостеле

В Москве в рамках уголовного дела, связанного с организацией экстремистского сообщества, проведен обыск в хостеле, где были задержаны 439 иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Москве.
«В ходе обыска в хостеле, расположенном на улице Профсоюзной, было установлено, что 439 иностранных граждан проживали там с нарушением миграционного законодательства», — уточнили в посте официального
Ранее сообщалось, что в Госдуме депутаты ЛДПР предложили законопроект, по которому мигрантов с судимостью будут лишать разрешения на проживание в России. Согласно содержанию, законопроект предусматривает отказ в выдаче временного разрешения на проживание иностранцу при совершении любого правонарушения, а не только при наличии тяжкого преступления.
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