В Москве задержали сотни нелегальных мигрантов в одном хостеле

12 сентября 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

В Москве в хостеле на Профсоюзной задержали 439 иностранных граждан Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве в рамках уголовного дела, связанного с организацией экстремистского сообщества, проведен обыск в хостеле, где были задержаны 439 иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Москве. «В ходе обыска в хостеле, расположенном на улице Профсоюзной, было установлено, что 439 иностранных граждан проживали там с нарушением миграционного законодательства», — уточнили в посте официального telegram-канала Судебного комитета Москвы. Ранее сообщалось, что в Госдуме депутаты ЛДПР предложили законопроект, по которому мигрантов с судимостью будут лишать разрешения на проживание в России. Согласно содержанию, законопроект предусматривает отказ в выдаче временного разрешения на проживание иностранцу при совершении любого правонарушения, а не только при наличии тяжкого преступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве в рамках уголовного дела, связанного с организацией экстремистского сообщества, проведен обыск в хостеле, где были задержаны 439 иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Москве. «В ходе обыска в хостеле, расположенном на улице Профсоюзной, было установлено, что 439 иностранных граждан проживали там с нарушением миграционного законодательства», — уточнили в посте официального telegram-канала Судебного комитета Москвы. Ранее сообщалось, что в Госдуме депутаты ЛДПР предложили законопроект, по которому мигрантов с судимостью будут лишать разрешения на проживание в России. Согласно содержанию, законопроект предусматривает отказ в выдаче временного разрешения на проживание иностранцу при совершении любого правонарушения, а не только при наличии тяжкого преступления.