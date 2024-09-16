Генсек НАТО открестился от помощи ВСУ в нападении на Курскую область

Столтенберг: ВСУ самостоятельно планируют операцию в Курской области
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Генсек НАТО Йенс СТолтенберг заявил, что НАТО только помогает, но не командует ВСУ
Генсек НАТО Йенс СТолтенберг заявил, что НАТО только помогает, но не командует ВСУ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

НАТО не командует ВСУ и не причастна к их нападению на Курскую область, хоть и оказывает «беспрецедентную» помощь Украине и консультирует ее бойцов. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы не ведем [боевые действия с Россией], не командуем украинскими вооруженными силами. Принимать такие сложные решения должны сами украинцы», — заявил Йенс Столтенберг в интервью Foreign Policy. Его слова передают РИА Новости. Генсек НАТО также добавил, что страны-участницы альянса и союзники оказывают 99% помощи Украине, которая заключается в консультации и подготовке военных ВСУ.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев сообщал, что именно НАТО помогла Киеву спланировать вторжение под Курск. Его слова передает «Национальная служба новостей».

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НАТО не командует ВСУ и не причастна к их нападению на Курскую область, хоть и оказывает «беспрецедентную» помощь Украине и консультирует ее бойцов. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. «Мы не ведем [боевые действия с Россией], не командуем украинскими вооруженными силами. Принимать такие сложные решения должны сами украинцы», — заявил Йенс Столтенберг в интервью Foreign Policy. Его слова передают РИА Новости. Генсек НАТО также добавил, что страны-участницы альянса и союзники оказывают 99% помощи Украине, которая заключается в консультации и подготовке военных ВСУ. Ранее помощник президента России Николай Патрушев сообщал, что именно НАТО помогла Киеву спланировать вторжение под Курск. Его слова передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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