В Сочи проходит крупнейшее в мире мероприятие для журналистов

Медиафорум «Вся Россия» пройдет в Сочи с 17 по 21 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Мисс Екатеринбург 2023. Екатеринбург, сми, некрасова елена
Журналисты собрались в Сочи, чтобы обсудить вопросы отрасли Фото:

Форум «Вся Россия» — крупнейшее мероприятие в сфере медиа — начал работу в Сочи. Он продлится до 21 сентября. В Союзе журналистов URA.RU сообщили, что на многочисленных площадках состоятся лекции, презентации новых СМИ, мастер-классы ведущих публицистов, круглые столы, выставки.

«28 форум современной журналистики „Вся Россия — 2024“ — это крупнейшее ежегодное мероприятие в мире, где собираются представители медиасообщества для обсуждения актуальных вопросов отрасли», — рассказали в Союзе журналистов, который организовал форум.

Медийщики обсудят, как привлекать трафик, работать с учетом изменений в законодательстве, обучать сотрудников. В программе форума — выступления представителей ведущих СМИ России. Среди спикеров — глава редакционной коллегии URA.RU Михаил Вьюгин, который расскажет об использовании нейросетей в работе медиа. Фотокорреспондент этого же агентства Екатерина Сычкова прочитает лекцию о съемке фоторепортажа на смартфон, а также проведет разбор снимков коллег. Представители VK расскажут, как СМИ выживают в эпоху социальных сетей. Главред «Московского комсомольца» Павел Гусев, директор «АиФ» Руслан Новиков и секретарь Союза журналистов Александр Белоновский обсудят ключевые вызовы, которые стоят перед журналистами, и перспективы отрасли. На медиафоруме также выступят представители Минцифры, Госдумы, Совета Федерации, «Яндекса», RT, ТАСС, «Ведомостей» и так далее.

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Форум «Вся Россия» — крупнейшее мероприятие в сфере медиа — начал работу в Сочи. Он продлится до 21 сентября. В Союзе журналистов URA.RU сообщили, что на многочисленных площадках состоятся лекции, презентации новых СМИ, мастер-классы ведущих публицистов, круглые столы, выставки. «28 форум современной журналистики „Вся Россия — 2024“ — это крупнейшее ежегодное мероприятие в мире, где собираются представители медиасообщества для обсуждения актуальных вопросов отрасли», — рассказали в Союзе журналистов, который организовал форум. Медийщики обсудят, как привлекать трафик, работать с учетом изменений в законодательстве, обучать сотрудников. В программе форума — выступления представителей ведущих СМИ России. Среди спикеров — глава редакционной коллегии URA.RU Михаил Вьюгин, который расскажет об использовании нейросетей в работе медиа. Фотокорреспондент этого же агентства Екатерина Сычкова прочитает лекцию о съемке фоторепортажа на смартфон, а также проведет разбор снимков коллег. Представители VK расскажут, как СМИ выживают в эпоху социальных сетей. Главред «Московского комсомольца» Павел Гусев, директор «АиФ» Руслан Новиков и секретарь Союза журналистов Александр Белоновский обсудят ключевые вызовы, которые стоят перед журналистами, и перспективы отрасли. На медиафоруме также выступят представители Минцифры, Госдумы, Совета Федерации, «Яндекса», RT, ТАСС, «Ведомостей» и так далее.
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