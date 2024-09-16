Власти ХМАО увеличат бюджет на расселение аварийного жилья

Власти ХМАО дополнительно направили 6,6 миллиардов рублей на расселение из аварийного жилья. Такое решение приняли на заседании Правительства Югры, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.
«Вносим изменения в бюджет автономного округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Дополнительно направим 6,6 млрд рублей на реализацию региональной адресной программы по расселению из аварийного жилья, признанного таковым с 01.01.2017 года по 01.01.2022», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.
На заседании также обсудили меры соцподдержки участников СВО и членов их семей. На эти цели в Правительстве Югры дополнительно дополнительно направили шесть миллиардов рублей. Из них 5,5 миллиардов — на обеспечение выплат пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Правительство Югры, по словам губернатора Кухарука, завершает формирование финансовых документов и госпрограмм на следующий год. Ранее стало известно о том, что в ХМАО увеличили бюджет госпрограммы по строительству соцобъектов на девять миллиардов рублей.
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