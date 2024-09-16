16 сентября 2024

Власти ХМАО увеличат бюджет на расселение аварийного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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На расселение аварийного жилья в ХМАО дополнительно выделят 6,6 миллиардов рублей
На расселение аварийного жилья в ХМАО дополнительно выделят 6,6 миллиардов рублей Фото:

Власти ХМАО дополнительно направили 6,6 миллиардов рублей на расселение из аварийного жилья. Такое решение приняли на заседании Правительства Югры, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук. 

«Вносим изменения в бюджет автономного округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Дополнительно направим 6,6 млрд рублей на реализацию региональной адресной программы по расселению из аварийного жилья, признанного таковым с 01.01.2017 года по 01.01.2022», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. 

На заседании также обсудили меры соцподдержки участников СВО и членов их семей. На эти цели в Правительстве Югры дополнительно дополнительно направили шесть миллиардов рублей. Из них 5,5 миллиардов — на обеспечение выплат пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Правительство Югры, по словам губернатора Кухарука, завершает формирование финансовых документов и госпрограмм на следующий год. Ранее стало известно о том, что в ХМАО увеличили бюджет госпрограммы по строительству соцобъектов на девять миллиардов рублей.

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Власти ХМАО дополнительно направили 6,6 миллиардов рублей на расселение из аварийного жилья. Такое решение приняли на заседании Правительства Югры, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.  «Вносим изменения в бюджет автономного округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Дополнительно направим 6,6 млрд рублей на реализацию региональной адресной программы по расселению из аварийного жилья, признанного таковым с 01.01.2017 года по 01.01.2022», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.  На заседании также обсудили меры соцподдержки участников СВО и членов их семей. На эти цели в Правительстве Югры дополнительно дополнительно направили шесть миллиардов рублей. Из них 5,5 миллиардов — на обеспечение выплат пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Правительство Югры, по словам губернатора Кухарука, завершает формирование финансовых документов и госпрограмм на следующий год. Ранее стало известно о том, что в ХМАО увеличили бюджет госпрограммы по строительству соцобъектов на девять миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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