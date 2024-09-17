Путин передал послание журналистам России

Глава Союза журналистов РФ Соловьев открыл медиафорум в Сочи посланием Путина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
На открытии форума «Вся Россия» было озвучено послание для журналистов от президента РФ Владимира Путина (архивное фото) Фото:

Президент Владимир Путин обратился к сотрудникам медиа. Его послание зачитал председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев на торжественном открытии форума «Вся Россия» в Сочи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Ваши традиционные сочинские встречи неизменно отличаются насыщенной повесткой, солидным представительством центральных и региональных средств массовой информации, интернет-медиа», — зачитал послание Владимир Соловьев. Кроме того, президент в своем обращении отметил многообразие обсуждаемых тем на форуме и хорошие возможности для творческого роста молодежи.

В рамках форума пройдут мастер-классы, круглые столы и встречи с медиаэкспертами. «28 раз мы в Сочи на форуме современной журналистики. И нас опять больше тысячи. И впереди у нас с вами интереснейшая неделя. Неделя, которая наверняка всем нам запомнится. И наверняка пригодится всем нам в нашей профессиональной деятельности», — сказал Соловьев, открывая мероприятие.

Форум «Вся Россия», напомним, продлится до 21 сентября. Организатор мероприятия — Союз журналистов РФ. Медийщики со всей страны обсудят ключевые темы о работе в отрасли: привлечение трафика на сайт и в соцсети, работу с искусственным интеллектом, решение кадровых вопросов и правовые изменения. Среди спикеров — руководители и сотрудники ведущих СМИ страны (URA.RU, RT, ТАСС, «Московский комсомолец», «АиФ» и так далее), а также представители «Яндекса», VK, Минцифры и Госдумы.

Торжественное открытие форума журналистов «Вся Россия». Сочи
Открытие форума прошло в Зимнем театре Сочи
Фото:
Торжественное открытие форума журналистов «Вся Россия». Сочи
Открыл мероприятие председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев
Фото:
Торжественное открытие форума журналистов «Вся Россия». Сочи
На сцене выступил Театр эстрады из Екатеринбурга
Фото:
Торжественное открытие форума журналистов «Вся Россия». Сочи
Певец Александр Новиков стал хедлайнером открытия
Фото:
Торжественное открытие форума журналистов «Вся Россия». Сочи
Фото:
Торжественное открытие форума журналистов «Вся Россия». Сочи
На форум прибыло более тысячи журналистов со всей России
Фото:

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Президент Владимир Путин обратился к сотрудникам медиа. Его послание зачитал председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев на торжественном открытии форума «Вся Россия» в Сочи. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Ваши традиционные сочинские встречи неизменно отличаются насыщенной повесткой, солидным представительством центральных и региональных средств массовой информации, интернет-медиа», — зачитал послание Владимир Соловьев. Кроме того, президент в своем обращении отметил многообразие обсуждаемых тем на форуме и хорошие возможности для творческого роста молодежи. В рамках форума пройдут мастер-классы, круглые столы и встречи с медиаэкспертами. «28 раз мы в Сочи на форуме современной журналистики. И нас опять больше тысячи. И впереди у нас с вами интереснейшая неделя. Неделя, которая наверняка всем нам запомнится. И наверняка пригодится всем нам в нашей профессиональной деятельности», — сказал Соловьев, открывая мероприятие. Форум «Вся Россия», напомним, продлится до 21 сентября. Организатор мероприятия — Союз журналистов РФ. Медийщики со всей страны обсудят ключевые темы о работе в отрасли: привлечение трафика на сайт и в соцсети, работу с искусственным интеллектом, решение кадровых вопросов и правовые изменения. Среди спикеров — руководители и сотрудники ведущих СМИ страны (URA.RU, RT, ТАСС, «Московский комсомолец», «АиФ» и так далее), а также представители «Яндекса», VK, Минцифры и Госдумы.
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