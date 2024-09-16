Токаев отменил пресс-конференцию с Шольцем в Астане в последний момент

Совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца была отменена в Астане в последний момент. Об этом сообщило агентство DPA. Причины изменения планов пока остаются неизвестными.
«В Узбекистане, первой остановке канцлера в его трехдневной поездке, с самого начала не планировалось совместного выхода к прессе», — указывается в сообщении агентства DPA. Канцлер Германии Олаф Шольц начал свой визит в страны Средней Азии с Узбекистана в воскресенье, а в понедельник продолжил свое турне посещением Казахстана, где была подписана декларация о сотрудничестве между Германией и Казахстаном.
Ранее Токаев предложил Шольцу мирный план по урегулированию ситуации на Украине. В документе говорится о прекращение огня и мирных переговорах. Также Токаев выступил с предложением рассмотреть мирные планы, предложенные Китаем и Бразилией.
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