16 сентября 2024

Токаев отменил пресс-конференцию с Шольцем в Астане в последний момент

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, токаев касым-жомарт
В ФРГ заявили, что Астана отменила пресс-конференцию Токаева и Шольца Фото:

Совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца была отменена в Астане в последний момент. Об этом сообщило агентство DPA. Причины изменения планов пока остаются неизвестными.

«В Узбекистане, первой остановке канцлера в его трехдневной поездке, с самого начала не планировалось совместного выхода к прессе», — указывается в сообщении агентства DPA. Канцлер Германии Олаф Шольц начал свой визит в страны Средней Азии с Узбекистана в воскресенье, а в понедельник продолжил свое турне посещением Казахстана, где была подписана декларация о сотрудничестве между Германией и Казахстаном.

Ранее Токаев предложил Шольцу мирный план по урегулированию ситуации на Украине. В документе говорится о прекращение огня и мирных переговорах. Также Токаев выступил с предложением рассмотреть мирные планы, предложенные Китаем и Бразилией.

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Совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца была отменена в Астане в последний момент. Об этом сообщило агентство DPA. Причины изменения планов пока остаются неизвестными. «В Узбекистане, первой остановке канцлера в его трехдневной поездке, с самого начала не планировалось совместного выхода к прессе», — указывается в сообщении агентства DPA. Канцлер Германии Олаф Шольц начал свой визит в страны Средней Азии с Узбекистана в воскресенье, а в понедельник продолжил свое турне посещением Казахстана, где была подписана декларация о сотрудничестве между Германией и Казахстаном. Ранее Токаев предложил Шольцу мирный план по урегулированию ситуации на Украине. В документе говорится о прекращение огня и мирных переговорах. Также Токаев выступил с предложением рассмотреть мирные планы, предложенные Китаем и Бразилией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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