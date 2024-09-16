Токаев отменил пресс-конференцию с Шольцем в Астане в последний момент

17 сентября 2024 в 00:09 Размер текста - 17 +

В ФРГ заявили, что Астана отменила пресс-конференцию Токаева и Шольца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца была отменена в Астане в последний момент. Об этом сообщило агентство DPA. Причины изменения планов пока остаются неизвестными. «В Узбекистане, первой остановке канцлера в его трехдневной поездке, с самого начала не планировалось совместного выхода к прессе», — указывается в сообщении агентства DPA. Канцлер Германии Олаф Шольц начал свой визит в страны Средней Азии с Узбекистана в воскресенье, а в понедельник продолжил свое турне посещением Казахстана, где была подписана декларация о сотрудничестве между Германией и Казахстаном. Ранее Токаев предложил Шольцу мирный план по урегулированию ситуации на Украине. В документе говорится о прекращение огня и мирных переговорах. Также Токаев выступил с предложением рассмотреть мирные планы, предложенные Китаем и Бразилией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совместная пресс-конференция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца была отменена в Астане в последний момент. Об этом сообщило агентство DPA. Причины изменения планов пока остаются неизвестными. «В Узбекистане, первой остановке канцлера в его трехдневной поездке, с самого начала не планировалось совместного выхода к прессе», — указывается в сообщении агентства DPA. Канцлер Германии Олаф Шольц начал свой визит в страны Средней Азии с Узбекистана в воскресенье, а в понедельник продолжил свое турне посещением Казахстана, где была подписана декларация о сотрудничестве между Германией и Казахстаном. Ранее Токаев предложил Шольцу мирный план по урегулированию ситуации на Украине. В документе говорится о прекращение огня и мирных переговорах. Также Токаев выступил с предложением рассмотреть мирные планы, предложенные Китаем и Бразилией.