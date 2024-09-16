Восемь беспилотников ВСУ пытались атаковать Брянскую область

Дежурные ПВО сбили восемь беспилотников
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В небе над Брянской областью уничтожены восемь беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — заявили в telegram-канале Минобороны Уточняется, что попытка атаки на регион была совершена в период с 21:55 по 22:25 мск. Также сообщается, что один ПБЛА сбит над Курской областью.
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