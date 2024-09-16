Восемь беспилотников ВСУ пытались атаковать Брянскую область

17 сентября 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

Дежурные ПВО сбили восемь беспилотников Фото: USAF новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В небе над Брянской областью уничтожены восемь беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — заявили в telegram-канале Минобороны Уточняется, что попытка атаки на регион была совершена в период с 21:55 по 22:25 мск. Также сообщается, что один ПБЛА сбит над Курской областью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В небе над Брянской областью уничтожены восемь беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — заявили в telegram-канале Минобороны Уточняется, что попытка атаки на регион была совершена в период с 21:55 по 22:25 мск. Также сообщается, что один ПБЛА сбит над Курской областью.