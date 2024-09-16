16 сентября 2024

Восемь беспилотников ВСУ пытались атаковать Брянскую область

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RQ-4 Global Hawk. Stock, беспилотник, stock, Global Hawk, разведовательный
Дежурные ПВО сбили восемь беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В небе над Брянской областью уничтожены восемь беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — заявили в telegram-канале Минобороны Уточняется, что попытка атаки на регион была совершена в период с 21:55 по 22:25 мск. Также сообщается, что один ПБЛА сбит над Курской областью.

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В небе над Брянской областью уничтожены восемь беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — заявили в telegram-канале Минобороны Уточняется, что попытка атаки на регион была совершена в период с 21:55 по 22:25 мск. Также сообщается, что один ПБЛА сбит над Курской областью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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